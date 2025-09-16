ПИЈАЦА Фото: Мима Зиндовић
Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D. Komentara (0)
ПИЈАЦА Фото: Мима Зиндовић
Фото: Мима Зиндовић
     НАЗИВ РОБЕ    
Пројино брашно 150
Кромпир 100-120
Пасуљ 300-650
Паприка 150-220
Парадајз 100-170
Краставци 150-200
Тиквице 80-100
Цвекла 150
Спанаћ  
Купус 50-60
Целер 250-500
Першун веза 50
Шаргарепа 150-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 80-100
Црни лук 100-120
Бели лук 800-1000
Шампињони 350-400
Броколи 500
Празилук 250
Карфиол 150
Плави патлиџан 100-120
Кисели купус 200-250
Млади лук (веза)  
Ротква  
Ротквице  
Боранија 300-400
Млади кромпир  
Крушке 150-200
Јабуке 100-220
Шљиве 120-150
Грожђе 150-250
Лубенице 30-40
Мед 1000-1300
Диње 100
Суве шљиве 500-600
Купине 600
Вишња  
Трешње  
Кајсије  
Брескве 300-350
Јагоде  
Малине 1200
Лимун 320
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 210-250
Лешници 1кг 1200-1500
Језгра ораси 1200
Очишћена живина 299-500
Јаја 10-20
Кајмак 1000-1500
Сир 500-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА  
Телад  
Дебеле свиње  
Прасад  
Овце  
Јагњад  
Пшеница 40
Кукуруз 40
Јечам 40
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 749
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 519
СКУША 529
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 399

Slične Vesti
Grad

U bolnici u Čačku preminula starija Ivanjičanka

I. М.

Na Kovid odeljenju Opšte bolnice Čačak trenutno je hospitalizovano 129 pacijenata. U Respiratornom centru, gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom, nalazi se njih 12 pacijenata, od kojih je devet priključeno na respiratore. Tokom noći preminula je pacijentkinja iz Ivanjice P.P. (1930). Za poslednja 24 časa  u prijemno – trijažnoj ambulanti Opšte bolnice Čačak, […]
Grad

Dr Tošić: ZZJZ Čačak dobio instrukcije za organizaciju vakcinacije protiv kovida

I. М.

Zavod za javno zdravlje Čačak je u proteklih nekoliko dana dobio instrukcije u vezi sa organizacijom vakcinacije protiv kovida, rekao je danas dr Aksentije Tošić. Prva, manja količina vakcina očekuje se do Nove godine, kaže dr Tošić. –Dobili smo zahteve da obezbedimo logistiku, odnosno rashladne kapacitete i uređaje, kao i prostor za skladištenje vakcina. Treba […]
Grad Privreda

НОВИ ПУЊАЧ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА У ЧАЧКУ

Z. Ј.

На једној од најатрактивнијих локација у Чачку, на Градској плажи, постављен је нови пуњач за електрична возила. Према речима Марјане Петронијевић, помоћнице градоначелника за заштиту животне средине, локална самоуправа пратећи светске трендове у развоју инфраструктуре жели да сачува животну средину. – Аутомобили су променили човечанство, променили су и начин живота људи и сада је време […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.