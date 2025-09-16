Slične Vesti
СВЕДОЧЕЊА О СВЕПРИСУТНОСТИ БОЖИЈОЈ
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „СВЕТИ НЕКТАРИЈЕ ЕГИНСКИ – СВЕДОК ЉУБАВИ БОЖИЈЕ” У оквиру програма „Чачанска родна – Чачак престоница културе Србије 2023”, 22. новембра на дан Светог Нектарије Егинског одржано је предавање „Свети Нектарије Егински – Сведок љубави Божије” у Свечаној сали Дома ученика средњих школа у Чачку. У организацији Удружења Ирмос предавач је била Наталија Ковачевић, […]
Aудицијa за пријем нових чланова у драмски студио “Морава театра”
За аудицију је потребно припремити: -драмски монолог -рецитацију -имитацију На аудицију за пријем нових чланова у драмски студио “Морава театра” могу да дођу деца узраста од 12 до 17 година.
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА “ЧАЧАК 2022“
ПЕТАК, 5. АВГУСТ – ПЕТАК, 12. АВГУСТ – ЛИКОВНА КОЛОНИЈА “ЧАЧАК 2022“ Петнаеста по реду традиционална ликовна манифестације ће ове године бити одржана у Коштунићима. Десет уметника ће боравити у Еко селу Коштунићи и за то време ће стварати и уживати у природним лепотама овог краја. Учесници: Весна Антонић (Београд), Татјана Бандовић (Београд), Александар Девић (Нишка […]