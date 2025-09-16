квар водовод
Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 16. септембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици Савковића коса и у Прислоноци, изнад „Мерцедесовог“ сервиса.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.

