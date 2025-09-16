Прогноза времена за 16. септембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Уторак: Ујутро по појединим котлинама магла. У току дана претежно сунчано и топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар. Средином дана и после подне у Војводини, а увече и током ноћи и у осталим крајевима наоблачење с кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Ветар ће бити у скретању на северозападни и у појачању, у зони фронта и пљускова локално и са краткотрајним ударима олујне јачине. Најнижа температура од 7 до 17, а највиша од 26 на северу Војводине до 33 степена на југу и истоку Србије.