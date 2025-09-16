Претежно сунчано и топло

Još danas temperatura iznad proseka, sutra se vraća zima Na severu i zapadu Srbije oblačno, posle podne mestimično kiša. U ostalim krajevima smena sunca i oblaka, a kiša uveče i tokom noći. Temperatura još danas iznad proseka, najviša od 13 do 19 stepeni. Kome je dosadilo proleće, a uželeo se zime, njegov dan je četvrtak. […]

