септембар Фото: Јелена Миладиновић
Претежно сунчано и топло

Прогноза времена за 16. септембар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Јелена Миладиновић

Уторак: Ујутро по појединим котлинама магла. У току дана претежно сунчано и топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар. Средином дана и после подне у Војводини, а увече и током ноћи и у осталим крајевима наоблачење с кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Ветар ће бити у скретању на северозападни и у појачању, у зони фронта и пљускова локално и са краткотрајним ударима олујне јачине. Најнижа температура од 7 до 17, а највиша од 26 на северу Војводине до 33 степена на југу и истоку Србије.

Foto: Zoran Zindović
Još danas temperatura iznad proseka, sutra se vraća zima

Još danas temperatura iznad proseka, sutra se vraća zima Na severu i zapadu Srbije oblačno, posle podne mestimično kiša. U ostalim krajevima smena sunca i oblaka, a kiša uveče i tokom noći. Temperatura još danas iznad proseka, najviša od 13 do 19 stepeni. Kome je dosadilo proleće, a uželeo se zime, njegov dan je četvrtak. […]

струја, лустер
Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 3. новембар

Због изградње новог далековода без електричне енергије биће потрошачи у Врнчанима, Јанчићима, Рошцима и Цагањама у временском интервалу од 08:00 до 16:00 часова.Због реконструкције мреже ниског напона, без електричне енергије биће корисници у Остри, из куле ка Трепчи. Планирано је да се радови изводе у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова.

бебе 2
Јуче рођено ПЕТ БЕБА

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ПЕТ БЕБА, ТРИ ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Моравичког округа. Извор: Ча глас

