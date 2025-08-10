ДЕЈВИД БАЈРАМОВИЋ ПРВА ТРУБА 64. САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ

Прва труба овогодишњег 64. Сабора трубача у Гучи је Дејвид Бајрамовић из оркестра Елвиса Бајрамовића из Бојника.
Најбољи оркестар 64. Драгачевског сабора трубача је оркестар Владимира Ивановића из Загужања.
На овогодишњем Сабору трубача најизворније је музицирао оркестар Књажевац из Књажевца.
Награду Труба публике добио је Драган Павловић из оркестра Драгачевске трубе из Гуче.
За најбољег бубњара проглашен је Драгослав Новковић из оркестра Бојана Ристића. Најбољи басиста је Драган Сејдић из оркестра Исидора Зећировића. Титула најбољег тенористе припала је Денису Керекешу из оркестра Бошка Крџавца из Новог Сада. Коло је најбоље одсвирао оркестар Станислава Антића из Загужања. Мелодију најбоље песме одсвирао је оркестар Марка Трнавац из Мршеља.
Други оркестар је оркестар Марка Трнавац из Мршеља.
Друга труба Драгачева је Милован Петровић из оркестра Милована Петровића из Ужица.
Трећи оркестар овогодишњег Сабора је оркестар Ивана Кадрића из Деспотовца.
Трећи трубач је Никола Крстић из оркестра Николе Крстића из Загужања.
Виолета Јовичић