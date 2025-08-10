Dragačevo

ДОБРА ПОСЕЋЕНОСТ УПРКОС ВИСОКИМ ЦЕНАМА

Према речима организатора, овогодишњи Сабор трубача протиче у најбољем реду. На главној позорници на стадиону крај Бјелице у току је такмичење 16 најбољих трубачких оркестара Србије у Гучи.

Саборши су испунили сваки кутак најпознатије драгачевске варошице. Иако неки кажу да су цене ове године мало више, ипак гостију има и под шатрама, у ресторанима.

– Килограм прасетине кошта 3.000, док је јагњетина 2.500 по килограму, као и иначе више се продаје прасеће печење. Имамо кромпир у сачу са димљеним коленцама, сарму, мућкалицу и наравно свадбарски купус који се највише продаје. Порција купуса је 800 динара. Скупо је место за шатре, тако да су и цене самим тим мало јаче – рекао је Зоран Сарић, дугодишњи угоститељ на Сабору трубача у Гучи.

Милија Миленковић, помоћник председника Општине казао је да су организатори задовољни како протиче Сабор и да се надају да ће тако бити до краја вечери.

– Овогодишњи Сабор трубача протиче у најбољем реду. Синоћ је била велика посећеност, стадион је био испуњен до последњег места. У току је такмичење трубача и за неколико сати имаћемо победнике 64. Сабора. Приметили смо да је повећан број страних сабораша ове године. Цене су прилагођене свачијем џепу, свакако су више у односу на редовне, што је и нормално – рекао је Милија Миленковић, помоћник председника Општине.

Како је Миленковић најавио, полако се креће и са припремама за наредни 65. Сабор трубача.

Поред такмичења, вечерас све посетиоце очекује гала концерт РТС-а уз пратњу Ане Бекуте и Драгана Којића Кебе.

