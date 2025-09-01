Dragačevo

Предшколцима и првацима подељени ђачки ранчеви са школским прибором

Председник општине Лучани Миливоје Доловић поделио је школске ранчеве свим ученицима првог разреда и полазницима предшколског образовања са територије општине Лучани. Подељено је укупно 291 ранац од чега око 151 за децу предшколског узраста и 140 за ученике првог разреда. Ранчеви су пажљиво одабрани, анатомски и разврстани за дечаке и девојчице, осмишљени да буду правилна подршка малим ђацима на њиховом путу ка знању.

Председник Доловић је истакао да је ова мера  више од саме материјалне помоћи и симболизује подршку родитељима и деци у процесу образовања.

„Локална самоуправа има мисију да почетак школовања сваког детета, као један од најемотивнијих тренутака за сваку породицу, буде уз дечији осмех и пуно задовољство сваког родитеља. У жељи да олакша почетак школовања и смањи финансијски терет, свако дете које креће у први разред је добило најпре по десет хиљада за уџбенике а сада и ђачке ранчеве са прибором за школу као што су ранчеве и прибор добила и деца предшколског узраста. Поред поделе новчане надокнаде новорођеним бебама, доделе аутоседишта, новогодишњих пакетића, ученичког превоза, бесплатне кухиње за свако треће дете у породици, лаптопова за носиоце вукове дипломе, ово је још једна мера којом из буџета  подстичемо подршку породицама са децом“, истакао је председник Доловић.

