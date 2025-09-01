ДОЧЕК ПРВАКА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
„Срећан почетак школске године, пуно успеха, петица и знања! Немојте да журите, немојте да прескочите ваше детињство, играјте се и дружите. Трудите се да учите што више кроз игру!“ Овим речима је директор ОШ „Вук Караџић“ Милко Иконић на платоу испред школе дочекао још једну генерацију ученика првог разреда.
На свечаном пријему, после чега је уследило упознавање ученика са њиховим учитељима и другарима у одељењу, Милко Иконић, директор ОШ „Вук Караџић“, нагласио је да је 1. септембар посебан дан, како за школу, тако и за ученике и њихове родитеље. За школу је посебан дан јер добија армију нових младих људи, који ће за осам година стасати у зреле људе, а за ученике јер крећу новим животним путем, путем учења и одрастања.
– Желим вам да заједно, прво са учитељима, а потом и наставницима стекнете што више знања, које ће вам омогућити да корачате кроз будућност. Срећан почетак школске године, пуно успеха, петица и знања! Немојте да журите, немојте да прескочите ваше детињство, играјте се и дружите. Трудите се да учите што више кроз игру! – нагласио је директор Иконић, дочекујући нову генерацију првака на платоу испред школе.
Основна школа „Вук Караџић“ ове године је уписала 137 ученика, распоређених у пет одељења. После првог дана упознавања, следи редовна настава у две смене, у непарној и парној. У непарној смени су уписана три одељења, а у парној два. Иначе, ОШ „Вук Караџић“ укупно похађа 1.041 ученик, распоређен у 39 одељења.
– Верујемо да ће ова школска година бити успешнија од претходне. Ми смо ту да делимо ученицима знање и да им помажемо у учењу. Верујемо да ћемо превазићи све тешкоће које су пратиле претходну школску годину и да ће ове године ученици редовно похађати наставу – рекао је за наш лист директор Иконић.
Н. Р.