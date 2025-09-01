МЛАДОМИР СРЕТЕНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „НАРОДНИ ПОКРЕТ ДРАГАЧЕВА”: „НЕ БОРИМО СЕ ЗА ФОТЕЉЕ, ВЕЋ ЗА БОЉИ ЖИВОТ ГРАЂАНА!“
Удружење грађана „Покрет за развој Драгачева“ основано је 2006. године. Због колективне подршке СНС-у, замрзло је активности и учешће на изборима 2013. године, да би се поново активирало 2023. године под новим називом „Покрет за развој Драгачева – Народни покрет“, скраћено „Народни покрет Драгачева“. На оснивачкој Скупштини, одржаној 26. јуна 2023. године у Гучи, за председника Скупштине изабран је дипл. машински инжењер Младомир Сретеновић из Лучана, некадашњи председник општине Лучани, а за председника Удружења магистар економије Слободан Јоловић из Гуче, некадашњи начелник Моравичког управног округа. О програму и активностима „Народног покрета Драгачева“ разговарали смо са Младомиром Сретеновићем председником Скупштине Удружења.
Раније сте заступали став да се нећете бавити „високом политиком“, нити учествовати у кампањама политичких странака за републичке изборе. Да ли сте у међувремену променили свој став и да ли се, можда, већ припремате за локалне изборе који ће бити у општини Лучани одржани у наредној години?
– О локалним изборима јесмо разговарали, али нисмо донели коначну одлуку. Треба да учествујемо на локалним изборима са листом „Народни покрет за развој Драгачева – Слободан Јоловић“. Овакав назив већ има одређени рејтинг и препознатљивост. Јоловић подржава наше учешће на изборима без њега на листи, али ако види да има аутентичну подршку грађана и да може нешто конкретно да поправи у локалној заједници, ући ће у трку. То је моје мишљење. Не укључујемо се у активности политичких партија, нити нас оне занимају. Поштујемо вољу народа и сваку демократски изабрану републичку власт. Ми нисмо опозиција – ми смо решење. „Народни покрет Драгачева“ („Покрет за развој Драгачева – Народни покрет“) је основан са намером да испољава политички утицај на локалном нивоу, да заступа интересе и промовише идеје и активности грађана у свим значајним областима живота.
Кажете да нисте опозиција, већ решење. Шта то конкретно значи и шта тиме желите да поручите?
– Ми нисмо опозиција да бисмо рушили, већ да поправимо оно што не ваља. Нисмо део власти, али знамо како се управља општином, јер смо то већ радили. Нисмо у служби политичких центара моћи, већ народа Драгачева. Не критикујемо због политике већ указујемо на проблеме изнутра, јер знамо систем. Не боримо се за фотеље, већ за бољи живот грађана – за путеве, воду и достојанство, за младе да остану овде, за сељака који ћути и човека који нема везу, али има образ.
Данас подржавате Јоловића, а некада се нисте слагали. Одакле такав заокрет?
– Често због огромног притиска и уцена моћника, којима сам својевремено био изложен, нисмо увек из истог угла гледали на проблеме. Такве ствари су и данас присутне и у животу и у политици. Међутим, када данас видимо какво је стање у друштву, знамо да је тренутак да оставимо разлике иза себе. Нас двојица нисмо овде да градимо каријере. Све смо то већ прошли. Овде смо да дамо допринос нашем крају знањем и искуством, да помогнемо свим житељима општине Лучани да раде и живе боље. Као што знате, Сабор трубача у Гучи је одувек био централни догађај не само за Драгачево, него и за целу Србију, али се по организацији и посећености осетно разликовао у различитим периодима. У време када је председник општине био Слободан Јоловић, Сабор је био најпосећенији у историји његовог одржавања. Организација Сабора је у том периоду имала јаку подршку државе, локалне самоуправе и спонзора, што је омогућило богат културно-уметнички програм и у историји Драгачева највећа улагања у инфраструктуру. Шест милиона евра уложено је у „саборску“ инфраструктуру – у изградњу мостова, улица, кружних токова, треће коловозне траке на улазу у Гучу, пешачких стаза, јавне расвете, уређење речног корита Бјелице, изградњу бране, у нове објекте Спортско-рекреативног центра, Музеј Трубе, Дом културе, базен, санитарне чворови, мотел, довођење гаса… То је било „златно доба“ Сабора по посети, организцији и добити, а свакако, добар део заслуге за то припада и Јоловићу.
Уколико бисте учествовали на локалним изборима, у називу листе стајало би име Слободана Јоловића, а не Ваше или неко друго. Због чега сматрате да је тако најбоље?
– Сматрам да је највећи ауторитет међу грађанима у општини Лучани, у смислу поверења, угледа и личног интегритета у историји локалне политике, али и према општем расположењу бирача у последње две деценије, Слободан Јоловић. Директно је изабран 2004. године за председника општине – једини такав после Другог светског рата у Лучанима, што му је дало јак демократски легитимитет. Дакле, два мандата биран је за председника општине Лучани и два за начелника Моравичког управног округа, што је регионална функција која превазилази локални ниво. Жестоко се борио за пролазак ауто-пута кроз Драгачево, за изградњу путева, водовода, канализације, мостова, довођење гаса, за јавну расвету и изградњу и реконструкцију објеката друштвеног стандарда у општини Лучани. Није био послушник партијских структура, чак ни док је био део власти. Одбијао је политичке дилове, био је директно везан за грађане. Одбијао је да постави подобне, а нестручне кадрове, није пристајао на намештене тендере. Залагао се и за децентрализацију и формирање заједнице градова и општина Централне и Западне Србије, за шта је придобио подршку 26 градова и општина. Отворено се бирио против београдизације Србије на штету унутрашњости. Јоловић није идеолошка опозиција нити политички екстрем – већ прагматично локални лидер који може сарађивати са свима ако се интереси грађана ставе изнад личних и страначких. Он има јаку препознатљивост и имиџ „народног човека“ који није део политичке машинерије – закључује Сретеновић.
В. С.
ЦИЉ УДРУЖЕЊА – ЈАКА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
„Народни покрет Драгачева“ је од оснивања зацртао да своје деловање усредсреди на: равномернији развој месних заједница у општини Лучани, едукацију младих, стварање услова за одрживи развој села и привреде, заштиту права радника, развијање и неговање приватне иницијативе, поштовање човека и његовог достојанства, права и слобода независно од његове верске, расне и националне припадности, пола, политичког уверења и социјалног стања, развијању личних склоности младих и њиховог стваралаштва у друштвеним, хуманитарним, социјалним, привредним, техничким, културним, научним, образовно-васпитним, спортским и другим областима.
Удружење грађана „Народни покрет Драгачева“ нарочито ће се бавити питањима заштите животне средине и здравља људи, посебно у делу унапређења обављања здравствене заштите становништва на сеоском подручју, побољшања комуналне и инфраструктурне делатности, као и одржавања комуналне хигијене, зелених и јавних површина, изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, колективног грејања, одржавања и изградње путева, мостова, електро-мреже, објеката намењених спорту и рекреацији, али и објеката друштвене намене на градском и сеоском подручју. Жеља Удружења је да окупи и организује честите, радне и поштене грађане и створи јаку и јединствену локалну заједницу способну да дугорочно брине о интересима грађанима општине Лучани.