НАСТАВЉЕНО ОКУПЉАЊЕ ФОТОГРАФА – ЗАЉУБЉЕНИКА У „ТРУБУ“  

DRAGOCENA POMOĆ USAMLJENOJ BAКI DOBRILI Posle kraćeg predaha, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Udruženje “Dragačevsko sunce” obrelo se u još jednoj humanoj misiji. U subotu, 7. novembra, posetili su baku Dobrilu, koja, u poodmaklim godinama, živi sama u Zeokama. Кako ističe Nikola Janković, predsednik Udruženja “Dragačevsko sunce”, život nije bio lak za baku […]

