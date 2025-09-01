ЗА ВРЕМЕ 64. САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАН И 5. ФОТО САБОР У ГУЧИ
НАСТАВЉЕНО ОКУПЉАЊЕ ФОТОГРАФА – ЗАЉУБЉЕНИКА У „ТРУБУ“
И ове године на 64. Драгачевском сабору трубача, који је одржан од 8. до 10. августа, настављена је традиција окупљања фотографа из Србије и иностранства у оквиру 5. Фото сабора у Гучи. Организован је састанак организатора Фото сабора, на коме су анализиране досадашње активности, али и оне, које ће бити реализоване у наредном периоду.
У организацији Фото савеза Југославије, Фото-кино савеза Србије и Фото-кино клуба „Чачак“, први пут су 1991. године организовани фотографи на конкурсу за избор најбољих фотографија са Драгачевских сабора трубача. Резултат овог фото-конкурса је био избор најбољих фотографија и дијапозитива са Драгачевских сабора трубача, који су представљени на изложбама у Србији и Македонији. Други конкурс за избор најбољих фотографија спроведен је 1992. године, тада последњи пут на југословенском нивоу, када су, такође, изабране најбоље саборске фотографије и организоване изложбе. Окупљање фотографа настављено је у 2022. години за време 62. Драгачевског сабора трубача, у оквиру 3. Фото сабора у Гучи, у организацији Културно – просветне заједнице Драгачева из Гуче и Фото савеза Србије из Београда. Прошле године је одржан 4. Фото сабор у Гучи за време трајања 63. Драгачевског сабора трубача.
Ове године, у организацију 5. Фото сабора у Гучи укључила се и Фото група „Формат“ из Чачка, чији чланови су понели одличне утиске са дружења фотографа из мале драгачевске престонице трубе.
– Наша жеља да се укључимо у организацију 5. Фото сабора у Гучи проистиче из чињенице да је наш доскорашњи председник, покојни Слободан Пајић, био уредник првог конкурса и фото изложбе о Драгачевском сабору трубача у Гучи давне 1991. године, а поред тога и због близине Гуче и вишегодишњег учешћа наших фотографа на Сабору трубача – истакао је Миленко Савовић, мајстор фотографије и председник Уметничког савета Фото групе „Формат“ из Чачка.
Ове године је у Гучи одржан састанак организатора Фото сабора, на коме се разговарало о досадашњим, али и будућим активностима. Састанку су присуствовали: Душан Р. Ивановић, председник Извршног одбора Културно – просветне заједнице Драгачева, Бранислав Бркић, мајстор фотографије и председник Фото савеза Србије из Београда, Милојица Миловановић, председник Фото групе „Формат“ из Чачка са члановима Миленком Савовићем и Младеном Јањићем, Александар Келић, мајстор фотографије из Београда и Лазар Лековић, кандидат за мајстора фотографије, такође из Београда.
Састанак је протекао у конструктивном раду и на њему је договоренo да се наставља традиција окупљања фотографа и припреме конкурса за фотографије са свих до сада одржаних трубачких смотри у Гучи, као и активности на обезбеђивању потребних средстава за објављивање мултимедијалне фотомонографије о Драгачевском сабору трубача. Паралелно са тим, биће настављен и рад на изради базе података фотографа који су фотографисали Драгачевски сабор трубача.
За следећи, 6. Фото сабор у Гучи, који ће бити организован за време 65. Драгачевског сабора трубача, биће размотрени и други облици организовања фотографа, као што су: фото-камп, фото-школа са радионицом за младе фотографе и слично.
– У последњих двадесетак година, Фото савез Србије није имао организоване активности на Драгачевском сабору трубача у Гучи. Међутим, у претходних неколико деценија, доста наших аутора индивидуално је пратило саборска дешавања и на тај начин су формиране значајне ауторске збирке фотографија. Доста чланова Фото савеза Србије редовно снима активности на Сабору у Гучи, али и много других фотографа из наше земље и иностранства. Тешко је рећи о којем броју фотографа је реч, јер до сада нисмо прикупљали радове тих аутора. То је идеја до које смо дошли у заједничким разговорима. Предлог је да се изложба фотографија организује сваке године и да се тако заинтересују и мотивишу аутори да редовно шаљу своје радове на конкурс. Велике су шансе да ћемо на тај начин успети да сваке године прикупимо доста квалитетних радова који могу бити значајни материјал за будуће публикације и презентације о Драгачевском сабору трубача – истакао је Бранислав Бркић, мајстор фотографије и председник Фото савеза Србије.
– За 64 године одржавања Драгачевског сабора трубача створено је, поред осталог, и богато фотографско наслеђе које треба сачувати и представити јавности кроз разне изложбе, књиге, публикације, интернет презентације, друштвене мреже, а Фото сабор у Гучи помаже да се окупљају фотографи око Драгачевског сабора трубача и да се сачува то вредно фотографско наслеђе – рекао је Александар Келић, мајстор фотографије из Београда, који већ 30 година фотоапаратом прати Драгачевски сабор трубача у Гучи. Иначе, Келић је и организатор изложбе „Живот је труба“, организоване на Калемегдану у Београду 2010. године, на којој је представио своје саборске фотографије.
Један од најприсутнијих фотографа на Драгачевском сабору трубача у Гучи је Милета Мирчетић Мифо, пореклом из Лучана, који је од 1989. године, односно, од 29. Драгачевског сабора трубача званични фотограф свих саборских програма. Ове године је Мирчетићу трубач Бобан Марковић, домаћин 64. Сабора у Гучи, уручио захвалницу за 35 година успешног фотографског бележења најразноврснијих мотива и догађаја чувене драгачевске манифестације.
– Драго ми је што сам био у прилици да годинама пратим најзначајнију манифестацију изворног народног стваралаштва у Србији. Из Гуче су ми у најлепшој успомени остали трубачи, познате личности, организатори програма, сабораши… Драгачевски сабор трубача ми је отворио нове пословне могућности у Београду, где сада живим са својом породицом – навео је Мирчетић.
Мирчетић је за време овогодишњег 64. Сабора трубача у Гучи Културно – просветној заједници Драгачева предао део свог фотографског архива, у облику филмова и дигиталном формату, забележеног на претходним Драгачевским саборима трубача.
– Овогодишњи 5. Фото сабор је успешно протекао. Потпуно су остварени сви наши зацртани циљеви. Одржали смо састанак оргнизатора Фото сабора и договорили даље активности на окупљању већ познатих фотографа, али и нових фотографа на Сабору у Гучи. Добили смо и део фотографског архива са претходних Драгачевских сабора трубача од аутора Милете Мирчетића, дугогодишњег саборског фотографа – истакао је Душан Р. Ивановић, председник Извршног одбора Културно – просветне заједнице Драгачева.
В. С.