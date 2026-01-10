ПРОБЛЕМИ НА ЕЛЕKТРО МРЕЖИ У ДРАГАЧЕВСКИМ СЕЛИМА

Снег је у последњих неколико сати направио проблеме становницима Драгачева у напајању електричном енергијом. Иако су читавог дана биле на терену, екипе нису успеле да санирају квар, па ће радови бити настављени сутра.
– Тренутно око 500 домаћинстава у Драгачеву нема електричне енергије и то су мештани Граба, Горње и Доње Краварица и још неколико месних заједница. На терену су читавог дана били електромонтери из Чачка и Новог Пазара који ће и ујутру наставити поправке, како би што пре било успостављено уредно снабдевање електричном енергијом – рекао је Зоран Вучићевић, начелник Штаба за ванредне ситуације општине Лучани.
И вечерас на територији Драгачева пада снег, а дежурне екипе су већ неколико дана на терену, како би сви путни правци били очишћени.
В. Ј.