СВИ РАСПОЛОЖИВИ КАПАЦИТЕТИ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЖАНДАРМЕРИЈЕ АНГАЖОВАНИ НА ПОМАГАЊУ У УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

Припадници Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције и Сектора за ванредне ситуације, због ванредне ситуације изазване снежним падавинама и неповољним временским условима, данима су непрекидно ангажовани на терену широм Србије, где обилазе критична подручја, пружају помоћ грађанима и спроводе превентивне и интервентне мере у циљу заштите живота и имовине људи.
У складу са мерама које је наложио председник Владе Републике Србије, проф. др Ђуро Мацут, а по налогу потпредседника Владе и министра унутрашњих послова Ивице Дачића, ангажовани су сви расположиви капацитети Сектора за ванредне ситуације и припадника полиције, који су на терену распоређени у складу са приоритетима и потребама становништва.
По налогу директора полиције генерала полиције Драгана Васиљевића наложено је појачано ангажовање свих полицијских службеника полицијских управа на терену, укључујући припаднике Жандармерије, у циљу пружања помоћи грађанима свуда где је помоћ потребна.
Ванредна ситуација услед последица снежних падавина проглашена је у девет градова и општина у Србији, Лозници, Ваљеву, Осечини, Малом Зворнику, Крупњу, Владимирцима, Мајданпеку, Сјеници и на делу територије општине Пријепоље.
Припадници Сектора за ванредне ситуације, у сарадњи са Републичком дирекцијом за робне резерве и Српско-руским хуманитарним центром, обезбедили су укупно 19 агрегата снаге од 120 до 750 киловата за нормализацију снабдевања електричном енергијом у погођеним насељима на територији Лознице, Ваљева и Мајданпека.
Током данашњег дана у погођена подручја упућено је 16 агрегата – два агрегата снаге 120 киловата у Мајданпек, три агрегата снаге 275 киловата у Ваљево, као и 11 агрегата различитих капацитета, у распону од 120 до 750 киловата, у Лозницу. Преостала три агрегата снаге 275 киловата биће накнадно упућена у Лозницу.
Од првога дана када се појавила потреба за ангажовањем, у периоду од 4. до 10. јануара 2026. године, до 12 часова, припадници ватрогасно-спасилачких јединица Сектора за ванредне ситуације евидентирали су 77 интервенција услед снежних падавина, уз ангажовање 190 ватрогасаца-спасилаца са 85 возила, 19 пумпи и три чамца, током којих су уклањали оборена стабла, црпели воду, пружали асистенцију Хитној помоћи, изводили друге техничке интервенције и спасили или евакуисали 30 лица, док су у последња 24 часа на територији Републике Србије интервенисали и на гашењу 42 пожара, 16 техничких интервенција, две интервенције у саобраћају и 18 осталих интервенција.
И у наредним данима припадници Министарства унутрашњих послова остају на терену широм Србије, пратећи ситуацију и реагујући у складу са развојем временских услова, како би благовремено пружили помоћ грађанима и обезбедили заштиту живота и имовине, све док се стање у потпуности не нормализује.
МУП