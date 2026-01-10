Društvo

СВИ РАСПОЛОЖИВИ КАПАЦИТЕТИ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЖАНДАРМЕРИЈЕ АНГАЖОВАНИ НА ПОМАГАЊУ У УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

Z. Ј. Komentara (0)

Припадници Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције и Сектора за ванредне ситуације, због ванредне ситуације изазване снежним падавинама и неповољним временским условима, данима су непрекидно ангажовани на терену широм Србије, где обилазе критична подручја, пружају помоћ грађанима и спроводе превентивне и интервентне мере у циљу заштите живота и имовине људи.

У складу са мерама које је наложио председник Владе Републике Србије, проф. др Ђуро Мацут, а по налогу потпредседника Владе и министра унутрашњих послова Ивице Дачића, ангажовани су сви расположиви капацитети Сектора за ванредне ситуације и припадника полиције, који су на терену распоређени у складу са приоритетима и потребама становништва.

По налогу директора полиције генерала полиције Драгана Васиљевића наложено је појачано ангажовање свих полицијских службеника полицијских управа на терену, укључујући припаднике Жандармерије, у циљу пружања помоћи грађанима свуда где је помоћ потребна.

Ванредна ситуација услед последица снежних падавина проглашена је у девет градова и општина у Србији, Лозници, Ваљеву, Осечини, Малом Зворнику, Крупњу, Владимирцима, Мајданпеку, Сјеници и на делу територије општине Пријепоље.

Припадници Сектора за ванредне ситуације, у сарадњи са Републичком дирекцијом за робне резерве и Српско-руским хуманитарним центром, обезбедили су укупно 19 агрегата снаге од 120 до 750 киловата за нормализацију снабдевања електричном енергијом у погођеним насељима на територији Лознице, Ваљева и Мајданпека.

Током данашњег дана у погођена подручја упућено је 16 агрегата – два агрегата снаге 120 киловата у Мајданпек, три агрегата снаге 275 киловата у Ваљево, као и 11 агрегата различитих капацитета, у распону од 120 до 750 киловата, у Лозницу. Преостала три агрегата снаге 275 киловата биће накнадно упућена у Лозницу.

Од првога дана када се појавила потреба за ангажовањем, у периоду од 4. до 10. јануара 2026. године, до 12 часова, припадници ватрогасно-спасилачких јединица Сектора за ванредне ситуације евидентирали су 77 интервенција услед снежних падавина, уз ангажовање 190 ватрогасаца-спасилаца са 85 возила, 19 пумпи и три чамца, током којих су уклањали оборена стабла, црпели воду, пружали асистенцију Хитној помоћи, изводили друге техничке интервенције и спасили или евакуисали 30 лица, док су у последња 24 часа на територији Републике Србије интервенисали и на гашењу 42 пожара, 16 техничких интервенција, две интервенције у саобраћају и 18 осталих интервенција.

И у наредним данима припадници Министарства унутрашњих послова остају на терену широм Србије, пратећи ситуацију и реагујући у складу са развојем временских услова, како би благовремено пружили помоћ грађанима и обезбедили заштиту живота и имовине, све док се стање у потпуности не нормализује.

МУП

Slične Vesti
Društvo

УДРУЖЕЊЕ „ЦРВЕНА РАНКА“: ДОКАЗАТИ СУПЕРИОРНОСТ СТАРИХ СОРТИ ШЉИВЕ

vesna

За шљиву и шљивовицу многи често oлако кажу да су „српски брендови“. Али, да би то заиста постали неопходни су закони и стандарди којима би се утврдила прецизна правила. То је један од приоритета Удружења „Црвена ранка“, основаног у оквиру „Уније 2000“. У Удружењу сматрају да је шљивовица најзначајнији производ од шљиве и да аутохтоне […]
Društvo

U Srbiju stiglo milion doza kineske vakcine, predsednik Vučić izjavio da će njom bii vakcinisan

I. М.

Avion sa tovarom od milion doza kineske vakcine Sinofarm dočekao je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pored Aleksandra Vučića, avion su dočekali i ministar Zlatibor Lončar, šef BIA Bratilsav Gašić, kao i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo. Avion je sleteo oko 9.50. Vakcine su dopremljene u 10 kontejnera, a 125.000 […]
Društvo

ЕЛЕКТРОНСКА НАГРАДНА ИГРА „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“

vladecaglas

Извор: РТС Наградна игра „Узми рачун и победи“ оформљена је данас, а ток исте ће се одвијати у дигиталном формату, преко мобилне апликације. Министар финансија представио је нова правила електронске наградне игре. Синиша Мали је истакао да ће грађани апликацију за андроид, ајфон или хуавеј телефоне моћи већ данас да преузму са интернета, а помоћу […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.