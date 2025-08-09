Dragačevo

ПРОГРАМ ДРУГОГ САБОРСКОГ ДАНА

СУБОТА, 9. АВГУСТ

07.00 Трубачка будилица – код Споменика трубачу

– трубачки оркестар «Драгачевске трубе»

– трубачки оркестар Станислава Антића

– трубачки оркестар Марка Трнавца

– трубачки оркестар Елвиса Бајрамовића

11.00 Конференција за штампу – зграда Начелства

  – трубачки оркестар Милована Петровића

13.00 Народни вишебој – на стадиону

  – трубачки оркестар Ивана Кадрића

Позорница Културног центра

15.00   Концерт: КУД  «Пискавица» Бања Лука

16.00 «Труба трубу зове»

Концерт гостију из иностранства – Tačmi Brass Band (Словенија)  

и домаћина – „Драгачевске трубе“ Драгана Павловића

18.00 ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА СРБИЈЕ

  1. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
  2. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ВЕЉКА ВАСИЉКОВИЋА – ЛЕПЕНИЦА
  3. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАНИЈЕЛА ДЕЈКОВИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
  4. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАВИДА АНТИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
  5. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР „ДРАГАЧЕВСКИ ПОДМЛАДАК“ – ГУЧА
  6. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ЖЕЉКА БАКТЕРОВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
  7. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МЛАДЕНА КРСТИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
  8. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МАТЕЈЕ СТАНИСАВЉЕВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
  9. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАРКА ИВАНОВИЋА – ВЛАДИЧИН ХАН

19.00     Концерт: трубачки оркестар Марка Глигоријевића

20.00 Проглашење победника

Главна позорница на стадиону

20.30   Концерт: «Победили су – заслужили су» /победници Гуче 2024/

  • Трубачки оркестар Владимира Ивановића
  • Трубачки оркестар Исидора Зећировића
  • Трубачки оркестар Милована Петровића
  • Трубачки оркестар Владимира Кузмановића

21.25 Концерт: трубачки оркестар мајстора трубе – Бобан и Марко Марковић

22.50 Концерт: COBY са гостима и трубачима 00.20 Концерт: трубачки оркестар мајстора трубе – Бојан Ристић

ПОРУШЕН МОСТ У КРСТАЦУ

ПОРУШЕН  МОСТ У КРСТАЦУ Кинеска компанија „China Communications and Construction“ (CCCC), којој је јавно предузеће „Србијапутеви“ поверило изградњу деонице ауто-пута Београд – Пожега, а у оквиру  тог посла и изградњу два моста на реци Бјелици, отпочела је своје радове на уклањању и изградњи, најпре новог моста у Крстацу. Наиме, пре два дана кинески извођачи радова су […]

У понедељак акција запрашивања против комараца, у уторак и среду дератизација канализационе мреже

У понедељак акција запрашивања против комараца, у уторак и среду дератизација канализационе мреже  Овлашћена фирма за дератизацију и дезинфекцију са својим екипама спровешће у понедељак, 26. јуна, у времену од 18 до 23 сата третман сузбијања одраслих форми комараца са земље. Запрашивање ће се сповести у насељеним местима која су била захваћена  поплавама, и то у: […]
OPŠTINA FORMIRALA ODSEK ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Opštinsko veće u Lučanima je na najnovijoj sednici donelo odluku o izmenama i dopunama odluke o Opštinskoj upravi kojom se predvidja formiranje Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Lučani. Odluka o formiranju ovog odseka koji će biti organizovan u okviru Odeljenja za privredu i lokalno-ekonoski razvoj je proistekla iz strateškog opredeljenja Opštine da se […]

