ПРОГРАМ ДРУГОГ САБОРСКОГ ДАНА
СУБОТА, 9. АВГУСТ
07.00 Трубачка будилица – код Споменика трубачу
– трубачки оркестар «Драгачевске трубе»
– трубачки оркестар Станислава Антића
– трубачки оркестар Марка Трнавца
– трубачки оркестар Елвиса Бајрамовића
11.00 Конференција за штампу – зграда Начелства
– трубачки оркестар Милована Петровића
13.00 Народни вишебој – на стадиону
– трубачки оркестар Ивана Кадрића
Позорница Културног центра
15.00 Концерт: КУД «Пискавица» Бања Лука
16.00 «Труба трубу зове»
Концерт гостију из иностранства – Tačmi Brass Band (Словенија)
и домаћина – „Драгачевске трубе“ Драгана Павловића
18.00 ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА СРБИЈЕ
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ВЕЉКА ВАСИЉКОВИЋА – ЛЕПЕНИЦА
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАНИЈЕЛА ДЕЈКОВИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАВИДА АНТИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР „ДРАГАЧЕВСКИ ПОДМЛАДАК“ – ГУЧА
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ЖЕЉКА БАКТЕРОВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МЛАДЕНА КРСТИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МАТЕЈЕ СТАНИСАВЉЕВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
- ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАРКА ИВАНОВИЋА – ВЛАДИЧИН ХАН
19.00 Концерт: трубачки оркестар Марка Глигоријевића
20.00 Проглашење победника
Главна позорница на стадиону
20.30 Концерт: «Победили су – заслужили су» /победници Гуче 2024/
- Трубачки оркестар Владимира Ивановића
- Трубачки оркестар Исидора Зећировића
- Трубачки оркестар Милована Петровића
- Трубачки оркестар Владимира Кузмановића
21.25 Концерт: трубачки оркестар мајстора трубе – Бобан и Марко Марковић
22.50 Концерт: COBY са гостима и трубачима 00.20 Концерт: трубачки оркестар мајстора трубе – Бојан Ристић