Извор: РТС, РХМЗ

Још један тропски дан

У Србији ће бити сунчано и веома топло време. Очекује се слаб до умерен променљиви ветар, а температура ће се кретати од 12 до 37 степени.

Очекује се сунчано и веома топло време праћено слабим до умереним променљивим ветром.

Фото: Мима Зиндовић

Најнижа дневна кретаће се од 12 до 17, а највиша температура до 37 степени.

У Београду ће бити веома топао дан.

Најнижа температура биће 21, а највиша дневна 36 степени.

Време неповољно за срчане болеснике

Пораст максималне дневне температуре ваздуха неће погодовати хронично оболелим и осетљивим особама. Посебан опрез се саветује срчаним болесницима.

Главобоља и смањење радне способности су очекиване метеоропатске реакције. Препоручује се боравак у хладовини или климатизованим просторијама (нарочито у периоду од 11 до 17 часова), као и примена адекватних мера заштите од УВ зрачења.

Прогноза за наредних седам дана

У недељу и понедељак очекује се сунчано и веома топло време.

Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни, крајем дана на северу земље у скретању на северни. Најнижа температура од 15 до 22, а највиша од 35 до 39 степени.

Наредних недељу дана биће претежно сунчано и веома топло време.