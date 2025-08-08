ЗАЈЕДНИЦА СВЕТСКИХ ДОКУМЕНТАРАЦА

СУТРА ПОЧИЊЕ ЈУБИЛАРНИ, 20. МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ ФИЛМСКИ КАМП ИНТЕРАКЦИЈА
Међународна продукцијска, едукативна и програмска платформа Интеракција, која ове године слави две деценије постојања, поново окупља младе и афирмисане ствараоце документарног филма из целог света, од средњошколаца до професионалаца. Интеракција 2025 почиње сутра, 9. августа, окупљањем учесника јубиларног, 20. Студентског филмског кампа. Од 19. до 25. августа, поред учесника Кампа, Пожега ће угостити и око сто документариста из земље и иностранства, који ће учествовати у оквиру свих шест програма Интеракције.
Овогодишњи Фестивал ће бити у знаку обележавања 20 година Студентског филмског кампа, најпрепознатљивијег програма Интеракције. Поред јубиларног Кампа, Интеракција 2025 доноси и Фестивал кратког документарног филма, Радионицу документарног филма, Teen Doc радионицу, програм Meet2Talk, као и XR програм. Oд 9. до 25. августа, 15 учесника Кампа снимиће три кратка документарна филма у Чачку, Пожеги и Ужицу, на тему „Заједница“, под менторством редитеља Ајзака Најтса Вашборна (Нови Зеланд/Шкотска), каже за наш лист Предраг Живковић, извршни продуцент кампа Интеракција.
– Као и претходних година, подељени у три екипе, учесници Кампа се баве истраживањем и развојем пројекта кроз непосредан контакт са актерима својих будућих филмова. Током ове фазе учесницима помажу локални координатори продукције и чланови Локалног савета Кампа. По завршетку истраживања, од 13. до 16. августа, редитељи и организатори екипа доставиће ментору и извршном продуценту предлог пројекта и започети снимање филма. У фази постпродукције, од 17. до 24. августа, учесници све три екипе ће се, по завршетку снимања, окупити у Пожези, где ће монтирати филмове, бавити се обрадом звука, колор корекцијом слике, преводом и графичком обрадом филмова – објашњава Живковић.
Документарци снимљени током Кампа биће приказани 25. августа на свечаном затварању Фестивала Интеракција у Пожези. Такође, филмови ће бити приказани у Чачку, Ужицу, Београду и осталим заинтересованим градовима, као и на филмским фестивалима, телевизијским станицама и VOD платформама.
Студентски филсмки камп је од 2006. до данас похађало 304 учесника из 64 земље. Снимљена су 62 кратка документарна филма који су више од 25 пута награђени на филмским фестивалима широм света.
– Фестивал Интеракција својом оригиналношћу и иновативношћу доприноси померању граница документарног филма. Многи од филмова снимљених током Фестивала су запажени, односно награђивани на најзначајнијим фестивалима у свету. Поред осталих, велики успех је остварио филм редитеља Ефима Грабоја „Долина владара“, који је 2019. године био у номинацији за престижну награду IDA Awards. Радионица документарног филма је од 2011. године до данас угостила више од 200 филмских сјајних стваралаца из 62 земље, а предавачи су били истакнути професионалци. Teen Doc радионица, кроз своја претходна два издања, пружила је могућност едукације у области документарног филма и медијске писманости за више од 40 тинејџера из Србије и региона. Програм XR, као најмлађи део Интеракције, већ другу годину приближава имерзивне технологије документаристима и широј јавности. Настојећи да афирмише кратки креативни документарни филм, Интеракција развија сјајну мрежу сарадње, разумевања и толеранције која допире до свих континената – нагласио је Предраг Живковић.
Интеракцију 2025, као и претходних година, реализује Независни филмски центар „Филмарт“, уз подршку Филмског центра Србије, Министарства туризма и омладине и других институција и локалних партнера.
Н. Р.