ПОТЕШКОЋЕ СУ САВЛАДИВЕ КАДА ПОСТОЈИ ПОДРШКА

РАДИОНИЦА УДРУЖЕЊА „РОДИТЕЉ“ ПОВОДОМ СВЕТСКЕ НЕДЕЉЕ ДОЈЕЊА
Удружење „Родитељ“ је први пут у Чачку организовало радионицу, поводом Светске недеље дојења, која се обележава од 1. до 7. августа. На радионицу коју је у суботу, 2. августа, у Дисовом амфитеатру у Парку младости одржала Чачанка Катарина Стевлић из Удружења „Родитељ“, дошле су углавном труднице, али је било и будућих очева.
Дојење је више од хране за новорођенчад. Најстарији је и, како и наука потврђује, најздравији начин исхране беба. Временом су, ипак, наметнута и нека другачија мишљења, јер све више мајки због разних потешкоћа брзо одустаје од дојења, указала је Катарина Стевлић, вршњачка саветница за дојење Удружења „Родитељ“.
– Многе мајке одустају већ током првог или другог месеца бебиног живота. Сви знамо да је мајчино млеко од непроценљиве важности за развој детета, да има доста бенефита и за мајку. Дојење је и препорука Светске здавствене организације, УНИЦЕФ-а, свих релевантних организација и удружења… Оно што недостаје, а што је најважније, то је подршка, почев од породице до здравственог система. Чињеница је да мајке које имају подршку много дуже доје своје бебе. Недостају и праве инфорамације, тако да Удружење „Родитељ“ и вршњачки саветници за дојење желе да промовишу дојење и кроз овакве радионице – рекла је Катарина Стевлић.
На радионици названој „Све о дојењу – за лак почетак“ она је покушала да пружи што више информација значајних за живот бебе и мајке, почев од промена које се у телу мајке догађају са првим данима трудноће, до важности колострума, добијања првог млека још у породилишту, као и великог значаја самог контакта „кожа на кожу“ који се остварује управо дојењем током „златног сата“, непосредно после порођаја.
Честе потешкоће које доводе до одустајања од дојења су препуњене дојке, рагаде на брадавицама, немогућност или незнање да се правилно постави беба на дојку, али и недостатак подршке у породици, пре свега од партнера.
– Када сам родила прво дете, наравно, имала сам потешкоће са дојењем, али сам истрајала. Кажем наравно, јер је то сада готово уобичајено, иако то не би требало да буде пракса. У сваком случају, то је саставни део првих дана родитељства. Када сам други пут остала трудна, Удружење „Родитељ“ је организовало обуку за вршњачке саветнице. Пријавила сам се баш због тога да бих схватила где је био мој проблем са првом бебом. А то је био неправилан хват бебе, што је и најчешћа грешка. Са тим проблемом „удружиле су се“ рагаде, недовољно стварање млека… У дојењу је све заједнички процес, сваки проблем има неки узрок. Жена се нађе у зачараном кругу и најчешће се одлучује да више не доји – нагласила је Катарина Стевлић.
Причала је и о великој користи дојења за јачање имунолошког система деце, али и самих мајки. Научне чињенице, као и искуства многих мајки Катарина сада преноси другима кроз радионице уживо, али и преко интернета.
Удружење „Родитељ“ већ двадесет година у Србији обележава Светску недељу дојења, кампању Светске алијансе за дојење (WABA). Поред традицоналног обележавања у Београду и Новом Саду, истим поводом ове године организоване су радионице у још шест градова – Крагујевцу, Чачку, Смедереву, Новој Пазови, Доњем Милановцу, Крушевцу и Ковачици. Партнер манифестације је „Роса вода“.
В. Т.