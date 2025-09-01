БЕБЕЕ
ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D. Komentara (0)

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.

Фото: Архива

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива" подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани.

Извор: Ча глас

ВРЕЛИ ДАНИ И ТРОПСКЕ НОЋИ

N. R.

ДР ДАНИЈЕЛА ПАРЕЗАНОВИЋ О ЗАШТИТИ ТОКОМ ЕКСТРЕМНО ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРА – У Чачку, као и у целој земљи, већ неколико дана су екстремно високе температуре, преко 35 степени, а када су више од три дана изнад 32 степена можемо рећи да смо у топлотном таласу. То значи да су високе температуре, не само током дана, већ […]

БЕБЕЕ
Јуче ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Фото архива: М. Лукић, МНА
ЧЕТИРИ ПАЦИЈЕНТКИЊЕ ПРЕМИНУЛЕ, РАСТЕ БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ

G. D.

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења (интерно, грудно, рехабилитација, палијатива, инфективно, неурологија) хоспитализованo је 149 пацијената.  У респираторном центру смештено је 12 пацијената, од којих је пет на респиратору. У протекла 24 часа примљено је 19 пацијената,а отпуштена су четири пацијента.Хоспитализована је једна Covid позитивна трудница на гинекологији и […]

