У Општој болници Чачак хоспитализована су два пацијента оболела од ковида-19. У протекла 24 часа пријема и отпуста пацијената није било. Од 82 узорка из Чачка позитивно је пет, из Горњег Милановца од 20 узорака позитивна су два, из Лучана од три узорка позитиван је један и из Ивањице од четири узорка позитивних нема. За последња […]
Традиционална манифестација „Дани др Драгише Мишовића”,коју организује Српско лекарско друштво Чачак, биће одржана у суботу, 26. октобра у Чачку, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ са почетком у 10 часова. Манифестација има за циљ да окупи истакнуте стручњаке из области медицине. Програм ће обухватати различите активности, укључујући стручне презентације, панел дискусије и радионице.
Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас