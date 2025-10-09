Aktuelno

REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK OD 9. DO 15. OKTOBRA

Četvrtak 9. i petak 10. oktobar

Tron: Ares – 18:00

Tron: Ares, 3D – 15:30, 20:30

Lopov s krova – 21:40

Tafiti – Pustinjska avantura, Sinh. – 16:30, 18:15

Sedef magla – 16:15, 19:00

Jedna bitka za drugom – 20:00

Subota  11. i nedelja 12. oktobar

Tron: Ares – 18:00

Tron: Ares, 3D – 15:30, 20:30

Lopov s krova – 21:40

Tafiti – Pustinjska avantura, Sinh. – 11:15, 13:00, 16:30, 18:15

Sedef magla – 16:15, 19:00

Jedna bitka za drugom – 20:00

Škola magičnih životinja 3, Sinh. – 14:15 

Velika trka Evrope, Sinh. – 11:30

Mit o Marakudi, Sinh. – 14:45

Loši momci 2, 3D, Sinh. – 13:12

Štrumpfovi – Veliki film, Sinh. – 12:15

Ponedeljak 13. utorak 14. i sreda 15. oktobar

Tron: Ares – 16:30

Tron: Ares, 3D – 18:00, 20:30

Lopov s krova – 21:40

Tafiti – Pustinjska avantura, Sinh. – 18:15

Sedef magla – 19:00

Jedna bitka za drugom – 20:00

KIDS FEST – 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

БЕБЕ, НОВЕ
Aktuelno Društvo Zdravstvo

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
Aktuelno Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

G. D.

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“ -Спортски новинари града Чачка 34. пут доделили годишње награде најбољим спортистима – ВАЛЕНТИНА СТРУГАРЕВИЋ И НЕВЕН КЛЕУТ -На седници Савета за популациону политику и демографију Града Чачка – ГЛАВНА ТЕМА – ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА -ГОРАН ЈАВОРАЦ, социолог: Радни контигент становништва на територији града Чачка бележи пад – НОВИ ПОДАЦИ НЕ […]
Aktuelno Društvo Srbija

АМСС: Не препоручујемо вожњу у најтоплијем делу дана

Z. Ј.

Ауто-мото савез Србије упозорио је возаче да не препоручује вожњу у најтоплијем делу дана, када ће температуре бити око 40 степени. Уколико је тада путовање неодложно, АМСС препоручује да се користе чешће и дуже паузе јер вожња по врелом ваздуху и усијаном асфалту утиче на прегревање мотора али често отказују и други важни склопови на […]

