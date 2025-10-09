Ivanjica

САРА ЂОКИЋ ПОБЕДИЛА У КУПУ

У финалу Kупа Србије за млађе јуниоре, одржаном прошлог викенда у Kраљеву, атлетичарка ивањичког „Јавора“ Сара Ђокић је победила у трци на 100 метара. Стазу је истрчала за 12.19 секунди.

Сара и тренер Орестијевић (фото: АК Јавор)

Сара је тако заокружила изванредну сезону на отвореном у овој години. Под вођством тренера Дула Орестијевића својила је три медаље на првенствима Србије у дворани и на отвореном, са репрезентацијом Србије оборила је неколико државних рекорда у штафетама, а на МОСИ играма у Вишеграду као освајачица три златне медаље проглашена је за најуспешнију учесницу.

