МИНИСТАРКА ПАУНОВИЋ НА ОТВАРАЊУ НУШИЋИЈАДЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Министарка државне управе и локалне самоуправе, Снежана Пауновић, данас је у посети Ивањици где је најпре одржала радни састанак са руководством општине, а потом присуствовала свечаном отварању Нушићијаде.

Пауновић је нагласила да ће ускоро почети реконструкција скупштинске сале, приземља и депоа зграде општине захваљујући средствима које је министарство за ДУЛС одобрило. Јавна набавка биће окончана крајем месеца,и брзо ће уследити почетак радова.

Она је наговестила да ће бити помоћи и за друге пројекте „јер се фокус ставља на мале средине и решавају проблеми обичних људи“.

Председник општине Александар Митровић је истакао да је на састанку било речи и о другим проблемима као што је могућност побољшања положаја запослених у локалним самоуправама како би оне могле да привуку младе стручне кадрове који су им потребни.

После параде у којој се нашла и министарка Пауновић, у центру града је традиционално извршена примопредаја кључева града између председника општине и Нушића односно, глумца Милана Милосављевића. Он је „укинуо демократију и увео репресивне мере“ објашњавајући да кога види у ова три дана без осмеха на лицу сматраће га сумњивим лицем и примениће репресивне мере –голицање, причање вицева, шалу све док се не насмеју.

Ј.С.

