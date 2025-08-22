МИНИСТАРКА ПАУНОВИЋ НА ОТВАРАЊУ НУШИЋИЈАДЕ

Nije mali broj Čačana koji nižu poslednju deseticu stoleća. Jedan od njih je Milutin Ivković Musa. Rođen je 18. februara 1930, u poznatoj čačanskoj pekarskoj i abadžijskoj porodici Ivkovića. Za ovog vremešnog gospodina, kaže on, a potvrđuje i njegova nešto mlađa supruga Danica, godine nisu nikakav teret. Živi sasvim normalno, gotovo kao i ranije. Dobro […]

