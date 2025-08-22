ОГЛАСИ ЗА ПОСАО

Послодавац: „УНИПРОМЕТ“ ДОО
Адреса: Булевар Ослободилаца Чачка 92А, Чачак
Телефон: 066/8126948
Контакт лице: Биљана Радојевић
ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА
ОПИС ПОСЛА
Врши превоз робе теретним возилом (међународни транспорт);
Води евиденцију о пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;
Стара се о техничкој исправности возила;
Стара се и одржава возило у чистом стању;
Сарађује са свим представницима одељења логистике;
По потреби и у складу са обимом посла врши утовар и истовар робе и друге послове по налогу непосредног руководиоца;
Благовремено захтева набавку гума, резервних делова и мазива;
Ажурно води потребне евиденције о стању возила и обављању превоза;
Благовремено подноси документацију о реализованом транспорту непосредном руководиоцу;
Одговоран је за примену закона ЗОБС-а у области транспорта.
УСЛОВИ
Искуство на истим/сличним радним местима (мимимум годину дана);
3. или 4. степен стручне спреме;
Е категорија возачке дозволе.
НУДИМО ВАМ
могућност професионалног усавршавања;
рад у стабилној, домаћој компанији;
рад у пријатном окружењу.
Линк за пријаву: хттпс://унипрометдооцацак.рецруитее.цом/…/возац…
Број телефона: 066 812 69 48
E-mail: hr@unipromet.co.rs
—————————————–
Компанија: ВАПЕКС Д.О.О. Чачак
Радоње Голубовића Голуба бр.9
Компанији Вапекс д.о.о из Чачка потребно је више извршилаца на следећој позицији:
РАДНИЦИ У ПРОИЗВОДЊИ
Квалификација: без обзира на занимање И стручну спрему
Место рада: Чачак
Радно искуство: Искуство у обављању истих или сличних послова (предност)
Врста радног односа: одређено време, са могућношћу преласка на неодређено време
Контакт особа: Јелена Вукоје
Телефон: 063648201
(радним даном од 08-16х)
E-mail адреса: jelena.vukoje@vapeks.rs
CV пошаљите електронским путем, а можете га и лично донети на нашу адресу!