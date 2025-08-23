Извор: РТС, РХМЗ
Поменљиво облачно и суво време са дужим сунчаним интервалима. Ветар слаб и умерен, на северу и истоку повремено и јак, западни и северозападни, увече у слабљењу.
Најнижа температура биће од 11 до 18 степени, а највиша од 24 до 28 степени. У току ноћи у северним, западним и централним крајевима уследиће наоблачење, местимично с краткотрајном кишом.
У Београду бити претежно сунчано време, повремено уз малу до умерену облачност. Дуваће слаб и умерен ветар, западни и северозападни. Најнижа температура биће од 13 до 15 степени, а највиша око 26.
Увече и у току ноћи постепено наоблачење, пред јутро могућа слаба киша.
У недељу углавном суво уз пријатнију температуру. Ујутро и пре подне на северу се очекује претежно сунчано време, у осталим крајевима пролазно наоблачење, тек понегде са слабом кишом. После подне очекује се разведравање.
Наредне седмице суво уз дуже сунчане интервале, а киша и локални пљускови с грмљавином се уз променљиву облачност очекују у понедељак и уторак на западу, југозападу и југу, а крајем периода и на северу Србије.
Биће и постепено топлије, па се у другој половини седмице поново очекује температура изнад 30 степени.
Повољна биометеоролошка прогноза
Очекује се повољнија биометеоролошка ситуација која ће допринети смањењу тегоба код свих хроничних болесника.
Известан опрез је неопходан код особа са психичким обољењима.
Могућа је раздражљивост и нервоза. Саветује се додатна пажња у саобраћају.