Grad

КАКО ЈЕ НАЈАВЉЕНО, БЕСПЛАТНЕ КЊИГЕ И ЗА УЧЕНИКЕ ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

admin Komentara (0)

ИСПЛАТА ОД ПОЛОВИНЕ СЕПТЕМБРА

Град Чачак кроз мере подршке образовању и породицама издваја новчана средства за бесплатне уџбенике за ученике од првог до четвртог разреда основне школе. Након што су новчана средства у износу од 10.000 динара исплаћена родитељима првака, новац за бесплатне уџбенике добиће и другаци, трећаци и четвртаци.

–  Новац је прво исплаћен првацима, њих је укупно 1.011, за ту намену из градског буџета издвојено је 10.130.000 динара.  Имамо око четири хиљаде школараца узраста од другог до четвртог разреда за чије уџбенике ће бити обезбеђено око 40 милиона динара. Они ће средства добити ребалансом буџета.  Већ средином септембра, по усвајању ребаланса буџета, на рачуне родитеља или законских заступника биће пребачена новчана средства – рекао је Мирослав Петковић, помоћник градоначелника, додавши да ће родитељи у матичној школи свог детета попунити образац који школа доставља Градској управи, након чега следи исплата.

Овакве мере подршке омогућавају родитељима да лакше преброде трошкове које полазак у школу носи са собом.

В. Ј.

Slične Vesti
Društvo Grad

Киша и мањи пад температуре

G. D.

ИЗВОР: РТС У Србији данас киша и пљускови. Највиша температура до 31 степен. Наоблачење с кишом, пљусковима и грмљавином са севера и запада Србије од средине дана ће се проширити на остале крајеве, само ће се на крајњем југоистоку земље већи део дана задржати суво. Ветар слаб и умерен, на планинама понегде и јак, западни […]
Aktuelno Društvo Grad Selo

Пантовић: Отежано снабдевање водом због врућина и несавесних грађана

Z. Ј.

Данас је одржан састанак ком су присуствовали помоћник градоначелника, Милош Стеванић, представницима ЈКП „Водовод“ Чачак, ЈКП „Моравац“ Чачак, Завода за јавно здравље Чачак и председници Савета месних заједница у којима је отежано снабдевање водом са локалних система водоснабдевања. Локална самоуправа заједно са комуналним предузећима ангажоваће се да грађанима помогне, па ће тако, већ данас, почети […]

бебе-3
Društvo Grad

СА ПРЕОБРАЖЕЊЕМ НА СВЕТ ДОШЛА ДВА ДЕЧАКА

vladecaglas

У петак, 19. августа, на Преображење је рођено две бебе. У Породилишту Градске болнице су свет угледала два дечака!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.