КАКО ЈЕ НАЈАВЉЕНО, БЕСПЛАТНЕ КЊИГЕ И ЗА УЧЕНИКЕ ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

ИСПЛАТА ОД ПОЛОВИНЕ СЕПТЕМБРА

Град Чачак кроз мере подршке образовању и породицама издваја новчана средства за бесплатне уџбенике за ученике од првог до четвртог разреда основне школе. Након што су новчана средства у износу од 10.000 динара исплаћена родитељима првака, новац за бесплатне уџбенике добиће и другаци, трећаци и четвртаци.

– Новац је прво исплаћен првацима, њих је укупно 1.011, за ту намену из градског буџета издвојено је 10.130.000 динара. Имамо око четири хиљаде школараца узраста од другог до четвртог разреда за чије уџбенике ће бити обезбеђено око 40 милиона динара. Они ће средства добити ребалансом буџета. Већ средином септембра, по усвајању ребаланса буџета, на рачуне родитеља или законских заступника биће пребачена новчана средства – рекао је Мирослав Петковић, помоћник градоначелника, додавши да ће родитељи у матичној школи свог детета попунити образац који школа доставља Градској управи, након чега следи исплата.

Овакве мере подршке омогућавају родитељима да лакше преброде трошкове које полазак у школу носи са собом.

В. Ј.