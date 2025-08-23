ЈОВАНА РАДОЊИЋ НОВИ ДИРЕКТОР КОМУНАЛНОГ

На данашњој по хитном поступку одржаној седници СО Ивањица, већином гласова одборника за новог директора ЈКП „Ивањица“ именована је Јована Радоњић (42), мастер инжењер машинства. Она је била једини кандидат на конкурсу а запослена је у овом предузећу након престанка рада ЈКП „Дубоко“ у коме је радила више од седам година као координатор послова за Ивањицу и Ариље.
Седница је заказана по хитном поступку на захтев Општинског већа уз образложење да је потребно именовати директора у што краћем року да се не би нарушило функционисање и обављање делатности због којих је предузеће основано, а имајући у виду надлежности директора и чињеницу да је мандат в.д. директору истекао 1. августа.
Одборници опозиције су били против јер, како су истакли у дискусији, сазивање седнице није по закону односно, није било потребе јер предузеће може да функционише без директора као што је претходних 20 дана. Поред тога, по њиховом мишљењу, повређен је Пословник јер нису добијени одговори на одборничка питања, записник са прошле седнице, а не постоји ни заменик председника СО.
Уз примедбе на услове, питања за кандидата, апострофирали су и непостојање плана и програма кандидата за предузеће у наредном периоду што је уобичајено.
-Свесна сам у шта се упуштам али имам довољно искуства и школе за ову функцију. Потрудићу се да са својим колегама посао обављам коректно, онако како треба, изјавила је Јована Радоњић која је на овој седници поднела оставку на одборнички мандат.
Ј.С.