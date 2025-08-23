Društvo Privreda

ПОВЕЋАНА СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

ИЗВОЗ ПОВЕЋАН ЗА 8,5 ОДСТО, А УВОЗ ЗА ДВА ПРОЦЕНТА

Спољнотрговинска размена на подручју Моравичког управног округа у првих шест месеци 2025. године повећана је у односу на исти период претходне године. Извоз је повећан за 8,5 одсто, а увоз за два процента, показују подаци Регионалне привредне коморе. С обзиром на отежану ситуацију привређивања у овом периоду 2025. године, привреда Моравичког округа је успела да задржи спољнотрговинске партнере и да оствари позитивну спољнотрговинску размену, каже за наш лист Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа.

ЧАЧАК БЕЛЕЖИ НАЈВЕЋУ СПОЉНОТРГОВИНСКУ РАЗМЕНУ

Највеће повећање спољнотрговинске размене имали су привредници града Чачка, који су повећали извоз за 12,1 одсто и смањили увоз за 3,7 процента, тако да је покривеност увоза извозом 73,4 одсто. За првих шест месеци 2025. године је извезено робе у вредности од 218 милиона евра, а 297 милиона евра је увезено. Горњи Милановац је извезао робу у вредности од 62 милиона евра за првих шест месеци и повећао извоз за седам одсто. Лучани бележе извоз у вредности од 52 милиона евра и повећање за 4,5 одсто. Ивањица је остварила извоз у вредности од 44 милиона евра и једина бележи благи пад, од један одсто, у односу на исти период претходне године. Када је реч о увозу Горњи Милановац је остварио увоз робе од 52 милиона евра, односно мали пад у односу на исти период прошле године. Лучани бележе увоз вредан 48 милиона евра и знатно повећање увоза, чак 62 одсто. Ивањица је остварила увоз робе у вредности од 34 милиона евра и повећање од пет одсто, наводи податке Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа.

ТРАДИЦИОНАЛНА САРАДЊА СА ЗЕМЉАМА ИЗ ОКРУЖЕЊА И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

– Чачак и даље наставља традиционалну сарадњу са земљама из окружења и државама Европске уније. Најзначајнији спољнотрговински партнер Чачка у првих шест месеци је била Немачка, са којом је остварен највећи извоз, уз благо повећање од један одсто, а следе: Чешка, Босна и Херцеговима, Црна Гора, Румунија и остале земље. Чачански привредници су највише робе увезли из Чешке, а потом из: Турске, Немачке, Италије и Пољске. У зависности од политике привреде наше земље, нашег округа и града Чака, периодично долази до повећања, односно смањења спољнотрговинске размене са одређеним земљама. Али, генерално, последњих неколико година то су земље са којима чачанска привреда највише сарађује – каже Горана Танасковић.

Када је реч о структури производа, чачански привредници су у првих шест месеци ове године највише извозили производе од гвожђа, челика и алуминијума, у вредности од 47 милиона евра. Такође, извозили су и каучук и производе од каучука и гуме (45 милиона евра), котлове, машине и уређаје (35 милиона евра), пластичне масе и остале производе хемијске индустрије, пољопривредне производе (15 милиона евра). Текстилни производи су забележили мали пад извоза, показују подаци Регионалне привредне коморе.

– Највише су увозили аутомобиле, у вредности од 82 милиона евра, производе од гвожђа, челика и алуминијума (63 милиона евра), пластичне масе и остале производе хемијске индустрије (31 милион евра), као и прехрамбене производе (21 милион евра). Али, у спољнотрговинској размени прехрамбених производа остварен је дефицит. У 2025. години смо више увезли прехрамбених производа, него што смо извезли – каже саговорница „Гласа“.

Горњомилановачки привредници у првој половини године извезли су робе у вредности од 62 милиона евра, највише у Босну и Херцеговину, а потом у Пољску, Сједињене Америчке Државе, Црну Гору и Италију, док су највише увозили из Немачке, Италије, Кине и Турске. Производи који су највише заступљени у извозу горњомилановачке привреде су производи од пластичне масе, а следе екстрати за штављање и бојење, производи од гвожђа, челика и алуминијума и прехрамбени производи. Привредници са територије Горњег Милановца су највише увозили, такође, пластичне масе, екстрате за штављење и бојење и производе од гвожђа и челика, наводи Горана Танасковић.

Привреда општине Лучани највише је извозила у Босну и Херцеговину, Француску, Бугарску, Црну Гору и Уједињено Краљевство, а највише увозила из Кине и Немачке. Лучански привредници су највише извозили пластичне маса, експлозив и екстрате за штављење и бојење, а следе прехрамбени производи, односно свеже и смрзнуто воће. У увозу су биле најзаступљеније, такође, пластичне масе и екстрати за штављење и бојење, напомиње наша саговорница.

– Привреда Ивањице је највише извозила у Немачку, Црну Гору и Кину, а увозила из Италије, Немачке и Румуније. Ивањички привредници су највише извозили дрво и производе од дрвета, а највише су увозили, такође, дрво и производе од дрвета, производе од гвожђа, челика и алуминијума – каже Танасковић.

УПРКОС ОТЕЖАНОЈ СИТУАЦИЈИ, ПОВЕЋАНА СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА

Упркос глобалној кризи, привредници Моравичког округа су успели да задрже своје партнере и наставе добру спољнотрговинску сарадњу за земљама из окружења и Европске уније.

– Поред отежане ситуације, додатних царина Сједињених Америчких Држава које и те како могу утицати на пословање наших привредника у области извоза, као и читаве ситуације на глобалном тржишту, можемо да будемо задовољни. Привредници Моравичког округа су успели, не само да одрже спољнотрговинску размену, већ и да је повећају у односу на исти период претходне године. То најбоље говори о квалитету наших производа и поверењу које су наши привредници стекли код иностраних партнера – нагласила је Горана Танасковић.

