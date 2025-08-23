ТЕЖЊА КА СВЕСТРАНОСТИ УМЕТНИЧКОГ АНСАМБЛА „ДЕЦА ГРАЦА“

Уметнички ансамбл „Деца Граца“ настао је почетком прошле године. Иако је врло млад, својим наступима и уметничким стремљењима, успео је да привуче пажњу доброг дела чачанске публике. Од самог почетка, млади уметници су желели да закораче ка свестраности. Зато су „Деца Граца“ на сваком наступу другачија и аутентичнија.
Њихов први заједнички наступ био је „Етно фест 2024“. Тада су показали да могу да изводе традиционалну музику, а неколико месеци касније, на „Данима Патријарха Павла“, отишли су корак даље. Њихов наступ обележили су духовна музика и рецитал.
Врло брзо, почетком ове године, на Богојављенској академији „Деца Граца“ обједињују традиционалну и родољубиву музику, ауторски плес и глуму.
– Имали смо велику помоћ од колега из чачанског бенда „Збрда-Здола“. Милош Петровић (бас гитара) пружио нам је велику техничку подршку, као и Матија Арсенијевић (гитара), који је, осим техничке подршке, учествовао у програму као инструменталиста, као и у припреми програма, односно, слајдова који су пратили наш наступ. Они су, на најлепши могући начин, младим људима нашег уметничког ансамбла показали како би, уместо конкуренције, требало неговати међусобну сарадњу и узајамно се помагати – каже Јулијана Протић, уметнички руководилац Ансамбла „Деца Граца“.
Поводом Међународног дана језика, активисти чачанске Канцеларије за младе организовали су песничко вече „Језиком кроз стих“. Била је и то прилика да „Деца Граца“ покажу своју уметничку раскош. Читали су поезију, изводили забавну, рок и класичну музику. Као и на осталим наступима, сваку тачку прате одговарајући костими. Колико је и то важан део, можда је најбоље показао програм, припремљен на Дан Уметничке галерије „Надежда Петровић“.
Наступ „Деце Граца“ на обележавању Дана Уметничке галерије, једна је од највећих круна за првих годину и по дана, колико постоје. И тада су изводили разноврсне музичке жанрове, употпуњене плесом и ликовним изражајем. Тај део програма припао је ученицима Уметничке школе, који су репродуковали Надеждину слику „Ваљевска болница“. На сцени је импровизован и сликарски атеље.
– Припреме за сваки наш наступ су јако захтевне, јер наши програми нису само певачко, инструментално, глумачко и плесно извођење, већ подразумевају истраживање теме, кроз литературу и видео архиве. Тек тада, исписујем садржај програма који је потребно увежбати и на концу извести. Велику захвалност дугујемо и компанији „Тифани“, која нам је овом приликом уступила костиме, шивене по узору н ахаљине какве су у то време носиле Надежда Петровић и њене сестре – назначава Јулијана Протић.
Упутила је велику захвалност Бранку Ћаловићу, директору Галерије, као и запосленима, који су увидели колико је важно помоћи младима. Њихова помоћ им је у сваком тренутку била на располагању. Захваљујући њима, успели су да припреме програм који су желели и да на тај начин искажу дивљење према једној таквој личности, каква је била Надежда Петровић – изузетан стваралац са безброј талената.
Захвалност упућује и Плесном студију „Луна”. У плесном делу програма наступиле су њихове чланице Анђела Милутиновић и Теодора Николић.
После летње паузе, „Деца Граца“ настављају истим темпом. На самом почетку, када су исказали своје амбиције, речено им је да није могуће све радити. Али, изборили су се за квалитетне наступе и показали да су разноликост и раскош могући, ако су утемељени на великом раду и детаљним припремама. То је уочљиво и у кратком времеплову о младом чачанском Уметничком ансамблу. Недавно су остали без просторија за рад, што може озбиљно да утиче, нарочито, на примрему плесних тачака. И зато им је потребна наша помоћ да би потпуно могли да се посвете стварању нових уметничких садржаја. Све што су до сада извели, оставило је велики утисак на чачанску публику.
Фото: Видео/фото Слобо, Видео студио „Бус плус“, приватна архива