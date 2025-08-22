„VAPEKS“: POTREBNI RADNICI U PROIZVODNJI

Kompanija: VAPEKS D.O.O. Čačak
Radonje Golubovića Goluba br.9
Kompaniji Vapeks d.o.o iz Čačka potrebno je više izvršilaca na sledećoj poziciji:
RADNICI U PROIZVODNJI
Kvalifikacija: bez obzira na zanimanje I stručnu spremu
Mesto rada: Čačak
Radno iskustvo: Iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova (prednost)
Vrsta radnog odnosa: određeno vreme, sa mogućnošću prelaska na neodređeno vreme
Kontakt osoba: Jelena Vukoje
Telefon: 063648201
(radnim danom od 08-16h)
E-mail adresa: jelena.vukoje@vapeks.rs
CV pošaljite elektronskim putem, a možete ga i lično doneti na našu adresu!