Društvo

„VAPEKS“: POTREBNI RADNICI U PROIZVODNJI

G. D. Komentara (0)

Kompanija: VAPEKS D.O.O. Čačak

Radonje Golubovića Goluba br.9

Kompaniji Vapeks d.o.o iz Čačka potrebno je više izvršilaca na sledećoj poziciji:

RADNICI  U PROIZVODNJI

Kvalifikacija: bez obzira na zanimanje I stručnu spremu

Mesto rada: Čačak

Radno iskustvo: Iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova (prednost)

Vrsta radnog odnosa: određeno vreme, sa mogućnošću prelaska na neodređeno vreme

Kontakt osoba: Jelena Vukoje 

Telefon: 063648201

(radnim danom od 08-16h)

E-mail adresa: jelena.vukoje@vapeks.rs

CV pošaljite elektronskim putem, a možete ga i lično doneti na našu adresu!

Slične Vesti

Миланко Шеклер (Фото: ТАНЈУГ)
Društvo Zdravstvo

Шеклер: Невакцинисана особа је као млад регрут у првој борби

G. D.

ИЗВОР: РТС Шеклер за РТС: Потрошио сам све паметне савете, невакцинисана особа је као млад регрут у првој борби Надам се да ће овај пут у одлуци Кризног штаба да победи медицински део, био би ред да једном буде усвојено нешто што су они предложили, рекао је вирусолог Миланко Шеклер за РТС. Поручио је да […]
Aktuelno Društvo

ЧАЧАНИ ЧИТАЈУ “ЧАЧАНСКИ ГЛАС“

v. d.

Данас је Чачак окренут спорту. У оквиру манифестације “Чачак без граница и атлетска краљица“ на теренима СЦ “Младост“ одржан је 29. крос РТС-а. Један од најбољих чачанских спортиста свих времена, учесник Олимпијских игара у Сеулу 1988. и Барселони 1992, бициклиста Мићо Брковић дошао је да подржи ове младе спортисте. Лепо је видети оволико деце на […]
Društvo

Јуче РОЂЕНА ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.