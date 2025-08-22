ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О СУБВЕНЦИЈАМА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Директор НСЗ Милан Боснић и председник општине Александар Митровић уручили су одлуке о додељеним субвенцијама за самозапошљавање 23 Ивањичана.
Захваљујући одобреним средствима, 23 незапослених Ивањичана ће ускоро покренути сопствени посао. За то ће добити подршку у виду субвенција у једнократном износу од по 380.000 динара. То је укупно 8.740.000 динара.
-Било је 79 захтева. Потражња је много већа и ја се надам да ћемо у наредном периоду моћи да повећамо средства како бисмо могли да изађемо у сусрет људима који желе да започну нешто своје. Јако је важно да ми као народ све више почињемо да стичемо ту свест да је потребно да преузмемо судбину у своје руке, да покрећу своје послове, да не чекају да им се нешто деси, да се запосле у државном него да покрећу своје послове. Јер, породичне фирме су стуб привреде у много већим и развијенијим земљама од наше и много је важно да и ми кренемо тим путем и да људи препознају шта су потребе и где могу најбоље да допринесу. Ми смо ту као Национална служба за запошљавање уз локалне самоуправе да будемо подршка. Надам се да ће ово бити само почетак и желим да ови људи знају да смо ту да их испратимо кроз њихов развој, да треба да наставе да нам се и даље обраћају – да ли је то потреба за новим машинама, алатима, обукама…ми смо ту да их подржимо, рекао је Боснић.
Председник општине Александар Митровић је такође изразио наду да ће локална самоуправа и НСЗ успети да обезбеде додатна средства за субвенције како би што више Ивањичана остварило своје визије.
-Ово је начин да помогнемо грађанима Ивањице да оснују своја предузећа, да претворе своје визије у дело, да запосле и нове раднике. Циљ локалне самоуправе је да у наредном периоду подржимо свакога ко жели да производи нешто.
Ову могућност подршке за самозапошљавање користиће 13 припадница нежнијег пола и десет мушкараца. Када је реч о старосној структури, њих десет је од 30 до 50 година, седам старости до 30 а шест лица старијих од 50 година. Са сеоског подручја је њих 13, а десет са градског.
Планиране делатности се односе на: прераду млека и производњу сирева, резање и обраду дрвета, одржавање и поправку моторних возила, шивење одевних предмета, диспечерске и логистичке услуге, ковачку делатност, производњу хлеба, свежег пецива и колача, производњу намештаја, затим производа од бетона, домаћих сокова, производа од дрвета, шишање паса, производњау одеће, алатних машина, адвокатске послове, зидање стамбених и нестамбених објеката, производњу макарона и резанаца, постављање подних и зидних облога.
Ј.С.