РЕПУБЛИЧКО ФИНАЛЕ СЕОСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА У ЧАЧКУ

Завршница овогодишњих Сеоских спортских игара биће одржана у Чачку 23. и 24. августа. Та два дана на теренима СЦ “Младост” мештани Батковића (Прибој), Каоника (Крушевац), Ваљевске Каменице (Ваљево), Грљана (Зајечар), Близне (Мајданпек), Чумића (Крагујевац), Сувојнице (Сурдулица) и Ржанаца (Александовац) надметаће се у десет дисциплина за вредне награде.
На програму су такмичења у бацању камена са рамена, надвлачењу конопца, надвлачењу штапа, обарању руку, одбојци, полигону спретности, скакању у џаку, скоку у даљ, малом фудбалу и шаху.
Свечано отварање биће обављено у суботу, 23. августа, у 9 сати, а организатори овог догађаја су Спортски савез Србије и Чачански спортски савез.
В. Д.