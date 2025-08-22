УРУЧЕНО ПРВИХ 100 УГОВОРА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић уручио је јуче 100 првих уговора пољопривредницима. За мере подршке руралном развоју из локалног буџета опредељена су средства у укупном износу од 72.000.000 динара.
– Сваке године трудимо се да испунимо све жеље које су у фокусу интересовања наших грађана у области пољопривредне производње, да их унапредимо и усмеримо ка томе да буду квалитетне жеље и активности, као и инвестиције којима ћете ви ваша пољопривредна газдинства осавременити у складу са Стратегијом руралног развоја општине Горњи Милановац, која је усвојена 2024. године и која је на снази до 2029. године – рекла је Милка Недељковић, шефица Канцеларије за пољопривреду Општине Горњи Миланоивац.
Председник општине нагласио је да је интересовање пољопривредних произвођача за све врсте инвестиција у Општини било велико.
– Ове године говоримо о рекордних 653 захтева које смо добили. Недостајућа средства у буџету су негде око 15,5 милиона динара, али морам да обавестим све који су поднели захтеве за субвенције да ћемо гледати на који начин ћемо свима исплатити субвенције. Нико неће остати ускраћен за средства која потражује од Општине Горњи Милановац, јер циљ буџета за пољопривреду јесте да помогне пољопривредним произвођачима и да свако оно што је планирао да набави, то и оствари у току једне године. Посебно сам срећан што су ове године купљена 52 трактора за само месец дана, а субвенција за један трактор износила је чак 800.000 динара. Задовољан сам што обнављате механизацију, јер једино тако можете и да повећате пољопривредну производњу, али и да себи олакшате посао – истакао је Ковачевић и додао да ће у наредном периоду фокус бити на обезбеђивању више средстава за наводњавање.
Ковачевић је нагласио да су се и ове године субвенције кретале од 50% до 60%, а тако ће остати и у наредном периоду. Овом приликом Ковачевић је ставио акценат и на потребу осигурања усева и плодова.
– Осигурање се закључује на почетку сезоне – свега 5% плаћате само код премије осигурања, све остало када скинете летину, а 80% премије добијате повратно. Значи, са свега 20% вашег новца бићете сигурни да ћете моћи да надокнадите део штете коју сте изгубили. Ове године само 20% домаћинстава осигурало је своје усеве и плодове – поручио је Ковачевић.
Посебно је значајно што је међу првих 100 пољопривредника чак 21 остварио право на набавку трактора. Целе године Канцеларија за пољопривреду стоји на располагању пољопривредницима општине Горњи Милановац да пружи потребне информације и помоћ свима који желе да реализују у оквиру својих газдинстава кроз субвенције, подстицаје, бесплатну еАграр пријаву, апликације за еАграр, јавне позиве Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Светске банке, ИПАРД-а.