НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ ПОЧЕО ДРУГИ УПИСНИ РОК

У ТОКУ ДРУГИ УПИСНИ РОК
У првом уписном року на Агрономском факултету уписано је 33 бруцоша, а у продуженом року још шест. После завршеног продуженог првог, у понедељак 18. августа, уследио је други уписни рок, који ће трајати готово до почетка нове школске године. Пријем документације је почео 18. августа и трајаће до 26. септембра, до када уписни рок мора бити завршен.
Први уписни рок на Агрономском факултету у Чачку је протекао са истим бројем пријављених кандидата, као претходне академске 2024/2025. године. С обзиром на специфичност ове школске године у читавој Србији, Агрономски факултет, као део Универзитета у Крагујевцу, продужио је први уписни рок, који је завршен у петак, 15. августа. Од понедељка, 18. августа, на овој високообразовној установи расписан је други уписни рок, који ће трајати до 26. септембра, до када уписни рок мора бити завршен, каже за наш лист Владимир Курћубић, декан Агрономског факултета.
– Очекујемо бољи резултат него прошле године. У првом уписном року смо имали 35 пријављених кандидата, од којих је 33 уписано. Уписали смо идентичан број бруцоша као прошле године, што је за факултет добро, с обзиром на специфичност ове академске године. Продужени уписни рок нам је донео шест нових студената. Пошто смо током школске 2024/2025. године на време завршили предавања и испитне рокове, било је могуће да организујемо упис у моменту када је Влада донела одлуку. За Агрономски факултет у Чачку, Влада је одобрила упис истог броја студената на терет буџета Републике Србије, као претходне године, укупно 120 бруцоша на четири студијска програма на основним академским студијама. На студијским програмима општа агрономија и прехрамбена технологија у наредној школској години Агрономски факултет ће уписати по 40 студената, на смеру воћарство и виноградарство биће уписано 20 бруцоша и на трогодишњим основним академским студијама, на смеру зооехника, такође, 20 бруцоша. Сви уписани студенти на првој години су на буџету Републике Србије – нагласио је Владимир Курћубић.
Иако се очекује да ће у другом уписном року на Агрономском факултету бити више пријављених кандидата, него школске 2024/2025, декан напомиње да последњих година нису успели да упишу 120 студената на прву годину основних академских студија.
– Таква је ситуација у читавом окружењу, у целој бившој Југославији је много смањен број студената на пољопривредним факултетима. Без обзира на све промотивне активности тешко је повећати број студената – каже саговорник „Гласа“.
Иако се најављује да ће почетак нове академске године бити померен за месец дана, односно да ће школска година почети 1. новембра, настава на Агрономском факултету почеће уобичајено, 1. октобра, будући да није било проблема ни у реализовању наставе, нити у организовању испитних рокова. Настава на другој, трећој и четвртој години на основним академским студијама почеће по плану, 15. октобра.
Н. Р.