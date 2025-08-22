НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ ПОЧЕО ДРУГИ УПИСНИ РОК

Vlada Severne Makedonije obezbedila je oko 200.000 elektronskih karata za putarinu, koje će biti podeljene srpskim turistima koji od 15. juna do 15. avgusta budu prolazili kroz tu zemlju, saopštila je Vlada u Skoplju. Kartice, vredne oko 2,8 miliona evra, biće deljene na graničnom prelazu Tabanovce. Vlada u Skoplju, koja je ranije najavila da građani […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

