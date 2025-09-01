СВЕЧАНО ОТВОРЕН ВРТИЋ „МАСЛАЧАК“ У ЗАБЛАЋУ

Sa aerodroma “Morava” jutros u 08.00 časova poleteo je prvi avion posle pauze od tri i po meseca zbog epidemije korona virusa. Putnici sa maskama preko lica ukrcali su se u avion kompanije “Er Srbija” na let za Beč. Direktor Aerodroma “Morava” Dragan Bugarinović, izjavio je agenciji MNA da je aerodrom napravio plana ponašanja u […]

