У присуству Јасмина Хоџића, државног секретара у Министарству просвете, Владана Милића, заменика градоначелника Града Чачка, представника локалне самоуправе, Месне заједнице Заблаће, васпитача, родитеља и малишана, данас је свечано отворен вртић „Маслачак“ у Заблаћу, који припада Предшколској установи „Радост“.
Градња вртића и његово опремање реализовано је кроз пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, које спроводи Министарство просвете, а финансира Светска банка. За овај пројекат Министарство науке, технолошког развоја и иновација определило је 167 милиона, док је из градског буџета издвојено 14 милиона динара. Вртић се простире на око 800 квадрата, капацитета је 120 места и изграђен је по најсавременијим стандардима.
– Овај дан је важан, не само за наше најмлађе, већ и за читаву заједницу. Отварањем овог објекта стварамо услове да 120 малишана започне своје прво животно путовање у сигурном окружењу. Предшколско образовање је темељ на коме се гради будућност. Наше заједничко уверење је да свако дете, без обзира на то да ли живи у центру града или на сеоском подручју заслужује једнак квалитет образовања, бриге и пажње. Посебно ми је драго што се у срцу овог села отвара модеран вртић који ће допринети да младе породице остану и граде свој живот управо овде. То је важан корак и у очувању заједнице, јер тамо где има деце има и живота, развоја и наде – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника.
Вртић „Маслачак” један је од најсавременијих вртића у Србији, у коме ће малишани имати све што им је потребно за здраво одрастање и учење.
– Малишани из Заблаћа и десет околних села овде ће учити, одрасти, дружити се и стицати темеље за целоживотно учење. Овај вртић представља резултат посвећености државе да свако дете има једнаку шансу за квалитетно и инклузивно васпитање и образовање. Изградњом овог објекта значајно ће се смањити и растеретити листа чекања за предшколске установе у Граду Чачку – рекао је Јасмин Хоџић, државни секретар у Министарству просвете.
Вртић „Маслачак“ је део пројекта „Инклузивно предшколско образовање васпитање“ које Министарство просвете реализује са Светском банком. Циљ пројекта је унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања за свако дете од рођења до шест и по година, нарочито за децу из социјално и економски угрожених друштвених група.
– Укупна вредност пројекта који ми као Министартво реализујемо са Светском банком је 47 милиона евра и обухвата изградњу и доградњу 23 вртића у 22 локалне самоуправе, чиме је обезбеђено 11.000 нових места за наше најмлађе. Предшколска установа „Радост“ већ примењује савремени програм „Године узлета“, а сви васпитачи и запослени су прошли обуке за примене нових програмских компетиција, као и моделе професионалног учења. Вртић је додатно опремљен савременом опремом, намештајем и дидактичким средствима у вредности од 4,3 милиона динара. Кроз система подршке обе предшколске установе у Чачку добиле су савремену опрему, намештај и приручнике који ће омогућити планирање, праћење и развој квалитета рада, обе установе су пример добре праксе – рекао је државни секретар.
У вртићу „Маслачак“ има осам васпитних група, шест вртићких и две јаслене. Радиће око 15 људи, васпитачи, медицинско особље, помоћни радници. Објекат има добре услове, собе, тоалете, собу за изолацију, велику вишенаменску салу, канцеларије за васпитаче, портира, вешерницу, кухињу, магацин, велико двориште са игралиштем, паркинг, намештај, дидактичку опрему, играчке за децу.
– Са поносом смо данас преузели надлежност над вртићем „Маслачак“ и то је наш девети објекат. Са децом из овог вртића ПУ „Радост“ има укупно 1.700 малишана. Овај објекат ће много значити мештанима Заблаћа, Јежевице, Виљуше, Вапе и околних села. Деца ће уживати у једном фантастичном објекту – истакла је Вера Јовановић, директорка ПУ „Радост“.
Дуга традиција постојања ПУ „Радост“ огледа се у квалитету рада.
– За 97 година колико постоји ПУ „Радост“ изградили смо репутацију једне озбиљне установе, којој су добробит и интереси деце на првом месту. Надам се да ћемо градити још вртића, а циљ је да свако дете добије своје место у вртићу, без обзира да ли живи у граду или селу – закључила је Јовановић.
Виолета Јовичић