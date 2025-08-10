У ТОКУ 28. СЕЗОНА „КАСТА“ КАМПА

И ове године у Ивањици се током лета одржава међународни кошаркашки „Каста“ камп. У њему ће тренирати око 800 девојчица и дечака из земље и иностранства.
Међународни кошаркашки „Каста“ камп се одржава током јула и августа по сменама. Кроз њега ће проћи у свакој од осам смена у просеку око 100 дечака и девојчица међу којима је и 200 деце са Косова и Метохије. Учесници су већ другу сезону стационирани у Специјалној болници за рехабилитацију.
-Радимо по програму проф. Миливоја Каралејића припремљеном за различите узрасте и нивое знања. То је већ рутина. Деца долазе индивидуално и из клубова, а доста их је и из дијаспоре – овде се социјализују и враћају коренима. Имамо и такве случајеве да нам дете први пут овде заигра кошарку, па постане репрезентативац као што је то један дечко из Скандинавије. Доста је деце из иностранства, највише из Румуније, а има их и из Енглеске, Канаде, Турске. Најзначајнија нам је струка. Са децом раде висококвалификовани тренери. Доста је и младих тренера који се овде усавршавају. Користимо терене Анемије и Гимназије. Ивањица нам пружа добре услове за рад и овде нам је веома пријатно – каже тренер Петар Родић.
Слоган „Са кошарком до звезда“ је постао синоним за добро учење и усавршавање младих кошаркаша. Камп носи знак квалитета Кошаркашког савеза Србије, признат је и препознат и од Министарства спорта и Министарства спољних послова –Управе за сарадњу са дијаспором. Посебна потврда квалитета је и то што некадашњи полазници сада шаљу своју децу у камп, истиче руководилац кампа у Ивањици Бранко Алексић.
-Морам најпре да кажем да Каста дугује велику захвалност локалној самоуправи на подршци и омогућавању коришћења спортских терена, којих је доста за овако малу средину. Ивањица је богом дана за спортски туризам и срећни смо што смо то препознали и што смо отворили тржиште и за друге. Током сезона кроз камп је прошло деце из више од 40 земаља. Ова ситуација ове године је пореметила многе родитеље, нарочито из иностранства, иначе бисмо имали велики број полазника. Због ограниченог капацитета овог објекта, отворили смо и камп у Орашцу ове године. У Ивањици, поред овог, већ трећу сезону Кошаркашки савез Србије организује и камп за судије. У шест смена током августа биће их 150. Постао је бренд у региону па ће доћи и судије из Хрватске, БиХ, Републике Српске. Обезбеђени су врхунски предавачи интернационалци. Биће и полагање за све судијске рангове – каже Алексић.
