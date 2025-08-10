НАТАША ЈОВИЧИЋ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

Pozorišna predstava SEDMI DAN, koja je trebalo da bude odigrana 9. aprila na velikoj sceni Doma kulture Čačak, otkazana je zbog bolesti dela glumačke ekipe.Ulaznice mogu biti vraćene na biletarnici Doma kulture svakog radnog dana od 9 do 20 časova.

