Đaci danas ponovo u klupama ili na onlajn nastavi

Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama počelo je u ponedeljak, a nastava se odvija na isti način kao na početku prvog polugodišta u septembru. Tri različita modela nastave imaju mlađi osnovci, stariji osnovci i srednjoškolci, a i ko želi može pratiti nastavu onlajn i na teritoriji Moravičkog okruga.

Đaci i dalje mogu da se opredele da školu pohađaju isključivo onlajn, a roditelji u tom slučaju pravo ostvaruju uz obrazloženje školi o razlozima zbog kojih su se odlučili za nastavu na daljinu.

-Najmlađi đaci od prvog do petog razreda osnovne škole nastavu pohađaju kao i do sada, svakodnevno u učionicama, a ukoliko odeljenje broji više od 30 šaka, on su kao i do sada podeljeni u dve grupe. Stariji osnovci od petog do osmog razreda imaju kombinovani model, koji se može razlikovati od škole do škole, jer se formira u odnosu na kapacitet ustanove. Jedana grupa će jedan dan dolaziti u školu, a drugi dan pratiti nastavu na daljinu – rekla je načelnica Školske uprave Slađana Parezanović.



Srednjoškolci takođe imaju kombinovani model. Sva odeljenje podeljena su u grupe, i svake nedelje se menja režim rada. To znači da nedelju dana idu u školu, a nedelju dana pohađaju nastavu onlajn.



Značajna informacija za sve školarce svih uzrasta jeste da su svi časovi skraćeni i traju 30 minuta.



EPIDEMILOŠKE MERE U ŠKOLAMA OSTAJU ISTE



Epidemiološke mere u školama ostaće iste i u drugom polugodištu. To podrazumeva da ukoliko jedan učenik dobije koronu, on će biti izolovan, ostali nastavljaju normalno da pohašaju nastavu. Ukoliko dvoje ili više učenika bude zaraženo, celo odeljenje se izoluje i prelazi na onlajn nastavu. Ako se u porodici nekog đaka pojavi korona, on neće ići u školu i prelazi na onlajn. Ako se tegobe jave u školi, nastavnik zove roditelje da dođu, a u međuvremenu đaka izoluje u specijalnoj prostoriji.

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je i broj zaražene dece u školama bio zanemarljiv u odnosu na ukupna broj oboleli u zemlji.

Pošto su imali neuobičajeno dugačak raspust za novogodišnje i božićne praznike od punih mesec dana, đaci neće imati kao prethodnih godina veliki zimski raspust u februaru. Umesto toga, imaće mini-odmor za Dan državnosti na Sretenje, kada će uz vikend vezati još dva slobodna dana, 15. i 16. februara. Do kraja školske godine, jedina veća pauza, predviđena je za Uskrs i Prvi maj, od 30. aprila do 10. maja.



I. M.