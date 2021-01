„ANEMIJA“ USKORO IZLAZI IZ КOVID SISTEMA

Danas pretežno sunčano i toplije vreme, do 12 stepeni U Srbiji će danas u jutarnjim časovima biti slab mraz, po kotlinama i dolinama magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je RHMZ. Duvaće slab vetar, a u Timočkoj Krajini slab do umeren. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do nule, u Timičkoj […]

