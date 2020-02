DJOKOVIĆ: NEMOGUĆNOST NAPLATE EKOLOŠKE TAKSE, MANJE SREDSTAVA U BUDŽETU

Pomoćnica gradonačelnika Čačka Mirjana Đoković izjavila je da se od 1. marta 2019. godine, lokalne samouprave susreću sa problemom nemogućnosti naplate ekološke takse, čime je i manje sredstava u budžetu.

Govoreći na javnom slušanju Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine, ona je pozvala resornog ministra da urgira kako bi se što pre izradila aplikacija na osnovu koje će se vršiti naplata ekološke takse kod pravnih lica.

– Svi mi dobro znamo na nivou lokalnih samouprava kao i naše uvežene kolege iz prestonice šta mi to treba da uradimo kako da pojačamo monitoring, kako da pojačam broj mernih mesta, koje to zelene aktivnosti treba da preduzmemo, ali prosto nemamo dovoljno novca za to – rekla je Đoković.

Đoković je navela da je u toku jedne godine za ekološke aktivnosti, na raspolaganju imala između 32 i 36 miliona dinara.

– Imali smo jako visoku realizaciju negde od 90 do 95 odsto i ponosna sam na taj procenat realizacije, ali sam zahvalna gradu Čačku koji je od 1. marta intervenisao i platio sve one aktivnosti na koju je resorno ministarstvo dala saglasnost – obasnila je ona.

Ona je podsetila da je u planu rekultivacija sanitarne deponije Prelici i da će biti među prvim u Srbiji koja će biti zatvoreno, dodajući da se radi i na projektu izgradnje fabrike za otpadne vode.

Đoković je na skupu zamolila ministra zaštitne životne sredine Gorana Trivana da se što pre krene sa realizacijom odluke vlade, a koja se odnosi na naplatu ekoloških taksi kod pravnih lica.

– Smisao ove uredbe jeste da se osnaže naši lokalni budžet, u oblasti ekologije, da bismo mogli da sprovedemo valjane tendere i da izvršimo sve one aktivnosti koje smo planirali. Moj budžet za 2020. je 41 miliona dinara i upućen je resornom ministarstvu na saglasnost. Meni su vezane ruke, ne samo meni, svim mojim kolegama iz svih lokalnih samouprava kako ćemo sprovesti naše programe – istakla je Đoković.

Smatra da je važno da se radi brzo i da svi budu na istom zadatku.

– Znamo mi kako ćemo rešiti i kvalitet vazduha, pešačke zone i urediti biciklističke staze… Mislim da će ova uredba utrostručiti naše lokalne budžeta – zaključila je Đoković.

