ДО 15. ОКТОБРА ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА УПИС 850 ПОЛАЗНИКА ЦОПО ЗА ГРАД БЕОГРАД

Министарство унутрашњих послова расписало је 15. септембра, конкурс за упис 850 полазника у Центар за основну полицијску обуку (ЦОПО), за стручно оспособљавање за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника, за потребе Полицијске управе за град Београд и осталих организационих јединица у седишту Дирекције полиције, а које обављају послове на територији града Београда.

–  Заинтересовани грађани између 18 и 30 година, који испуњавају услове предвиђене конкурсом, могу се пријавити у року од 30 дана од дана објављивања конкурса, (односно до 15. октобра), у полицијским станицама по месту пребивалишта. Од 850 полазника Центра за полицијску обуку, 700 ће се стручно оспособљавати за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајац,  а 150 на радном месту саобраћајни полицајац . Кандидати за полазнике имају могућност да се приликом пријаве на конкурс изјасне за које радно место желе да прођу стручно оспособљавање – рекла је Невена Старчевић, официр за превенцију и рад полиције у заједници у ОП, у Полицијској управи у Чачку.

Невена Старчевић, официр за превенцију и рад полиције у заједници у ОП, у Полицијској управи у Чачку

Поступак избора кандидата за полазнике основне полицијске обуке спроводи комисија, коју именује министар унутрашњих послова. Поступак избора кандидата састоји се из лекарског прегледа и квалификационог испита.

–  Сваки појединачни део у поступку избора кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме. Процедура траје три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана. Потпуна равноправност кандидата у процесу селекције обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера.  Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку заснива радни однос у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да накнади стварне трошкове стручног оспособљавања – истакла је Старчевић.

Текст и ближе услове конкурса можете наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.муп.гов.рс и сајту  Центра за основну полицијску обуку www.цопо.еду.рс.

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс;

3) да има пријављено пребивалиште на подручју Полицијске управе за град Београд;

4) да нема мање од 18, а више од 30 године старости до дана закључења конкурса;

5) да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању;

6) да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;

7) да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије;

8) да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица;

9) да није искључен са основне полицијске обуке због тешке повреде обавеза и дужности у току стручног оспособљавања.

В. Ј.

