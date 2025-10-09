Стручно вођење кроз сталну поставку Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима
У четвртак, 9. октобра, у 18 часова у Галерији „Рисим“ одржаће се стручно вођење кроз сталну поставку Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима. Кроз поставку ће водити историчарка уметности Ања Ђокић.
Сталну поставку чине 23 слике из збирке Уметничке галерије „Надежда Петровић“ настале у периоду од 1952. до 1983. године. Кроз одабрана дела може се уочити развојни пут уметника, који се огледа у тематској и стилској разноликости. Хронолошки преглед Рисимовог сликарства указује на различите фазе уметниковог стваралаштва, при чему су кроз својствен ликовни израз репрезентовани и уметникови лични ставови и недоумице.