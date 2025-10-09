Kultura

Стручно вођење кроз сталну поставку Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима

G. D. Komentara (0)

Стручно вођење кроз сталну поставку Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима


У четвртак, 9. октобра, у 18 часова у Галерији „Рисим“ одржаће се стручно вођење кроз сталну поставку Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима. Кроз поставку ће водити историчарка уметности Ања Ђокић.

Сталну поставку чине 23 слике из збирке Уметничке галерије „Надежда Петровић“ настале у периоду од 1952. до 1983. године. Кроз одабрана дела може се уочити развојни пут уметника, који се огледа у тематској и стилској разноликости. Хронолошки преглед Рисимовог сликарства указује на различите фазе уметниковог стваралаштва, при чему су кроз својствен ликовни израз репрезентовани и уметникови лични ставови и недоумице.

Slične Vesti
Kultura

“ТЕЖИНА СЕНКЕ” ИЛИ САВЕСТИ…

Z. Ј.

У АРХИВУ ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН ЧЕДА НЕДЕЉКОВИЋА  У библиотеци Историјског архива крајем фебруара представљен је роман педагога, професора и књижевника из Београда Чеда Недељковића, рођеног 1932. године у драгачевским Негришорима. О роману су говорили књижевници Ника Стојић и Радован М. Мринковић, а аутор је захвалност упутио и присутном Крстомиру Мићовићу, који је као његов бивши ученик […]
Kultura

Концерт групе ГАРАВИ СОКАК

admin

Гарави сокак је настао 1989.год. Готово све песме са прве плоче су постале велики југословенски хитови. Тираж првог албума је премашио 100.000 примерака. Објавили су 10 ауторских албума са песмама композитора, текстописца и фронтмена групе, Банета Крстића. Одржали су преко 1000 концерата широм земље и света. Негују акустични поп звук са етно мотивима из Војводине. […]
Društvo Kultura

ТРАГАЈУЋИ ЗА ИНСПИРАЦИЈОМ У НАРОДНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ

N. R.

Поводом Дана Народног музеја, 30. августа, отворена је изложба “Трагајући за инспирацијом у народном градитељству”, из збирки Музеја науке и технике. Изложена дела академика Бранислава Којића, академика Александра Дерока, Божидара Петровића и Зорана Б. Петровића, сведоче о томе, колико је њихова инспирација била дубоко утемељена у традиционалну архитектуру. Аутор изложбе, која ће бити отворена до […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.