ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЋА, У ОКВИРУ ОВОГОДИШЊЕГ ФЕСТИВАЛА „КАРУСЕЛ“, БИЋЕ ОТВОРЕНА У УТОРАК, 12, АВГУСТА, У 20 ЧАСОВА, У СРЕДЊЕМ ХОЛУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК.
Slične Vesti
Завршено 54. Дисово пролеће
Завршено 54. Дисово пролеће На завршној свечаности 54. Дисовог пролећа, одржаној у петак, 26. маја 2017. године испред споменика Владиславу Петковићу Дису у Чачку, песникињи Злати Коцић, јединственој појави у савременој српској књижевности, уручена је Дисова награда. Свечани програм почео је отварањем изложбе о животу и стваралачком путу лауреата 54. Дисовог пролећа. Изложба са пратећим […]
ВЕК СЛИКАН МИКРОФОНОМ – КЊИГА ЗА ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ
ВЕК СЛИКАН МИКРОФОНОМ – КЊИГА ЗА ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ УТОРАК, 15. АПРИЛ 2025.Клуб Културног центра Чачак, у 19.30 Књига ВЕК СЛИКАН МИКРОФОНОМ садржи 40 прича наше и светске историје 20.века, приче које су испричали учесници Октобарске револуције у Русији, учесници и сведоци Првог и Другог светског рата, људи из политичког, уметничког и културног живота СФРЈ, […]
Документарни петак: BELDOCH EHO – Ревија документарних филмова са фестивала Beldocs 2024
Пред Чачанима је документарни петак: BELDOCH EHO – Ревија документарних филмова са фестивала Beldocs 2024 у Београду. УЛАЗ ЈЕ СЛОБОДАН! Време одржавања пројекција: петак, 18. и петак, 25. октобар 2024, у Малој сали Културног центра Чачак, у 18.00, 19.00 и 20.00 часова. Документарни петак: BELDOCS EHO (1. део) Петак, 18. октобар у 18.00 ЏОЈМЕЈКЕРС Јелена […]