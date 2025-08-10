Температура до 40 степени

Извор: РТС, РХМЗ

Сунчано и веома топло време. Дуваће слаб и умерен ветар променљивог правца. Распон дневних температура од јутарњих 12 до чак 40 степени у најтоплијем делу дана. У већем делу Србије на снази је црвени метео-аларм

Очекује се сунчано и веома топло време, праћено слабим и умереним ветром променљивог правца.

Најнижа температура биће од 12 до 22, а највиша дневна од 35 до 40 степени.

У Београду ће бити сунчано и веома топло, дуваће ветар променљивог правца.

Температура ће се кретати у интервалу од 19 до 38 степени.

Фото: Мима Зиндовић

Време неповољно за хроничне болеснике

Биометеоролошка ситуација може неповољно утицати на хронично оболеле и осетљиве особе.

Нарочит опрез саветује се астматичарима и срчаним болесницима.

Препоручује се избегавање директног излагања сунцу у периоду од 11 до 17 часова и примена УВ заштите, као и смањење активности.

Прогноза за наредних седам дана

Према изгледима времена у наредних седам дана, само у понедељак и уторак на северу, западу и у делу централне Србије температуре ће бити нешто ниже и кретаће се у интервалу од 31 до 33 степена.

Температура ће локално близу четрдесетог подеока Целзијусове скале