ДО НАРЕДНЕ НЕДЕЉЕ МОРА БИТИ ДОНЕТА ОДЛУКА О НИС-У

У Палати Србија одржавна је ванредна седница Владе о НИС-у на коју су позвани сви директори јавних предузећа. Председник Србије Александар Вучић, рекао је да жели да по сваку цену избегнемо конфиксацију и отимање имовине било коме.
– До наредне недеље морамо да донесемо одлуку и да имамо решење за НИС, надам се да ће азијски и европски партнери са којима руски партнери разговарају прихватити да преговарају о власништву, што би значило да можемо ОФАК да обавестимо заједничким писмом – рекао је председник Вучић.
Председник Вучић је истакао да су санкције померане из месеца у месец, пре свега, захваљујући томе што је он разговарао са Американцима.
– Санкције се 37 дана ефективно спроводе против Србије и никога није болела глава. ни привреду ни грађане. Негде смо се припремили добро. Храна нам је на 100 одсто, имамо резерве говора, војска је створила резерве дизела, и ако буде потребно замолићу да уступи део резерви за цивилне потребе – рекао је Вучић.
Председник је подсетии да је још пре две године тражио да се попуне резерве.
– Оне нас неће спасити, јер када људи виде да камион касни у две пекаре биће проблем. Наше здраство је сто одсто на дизелу, то је оно што сам причао о војним резервама, ако дође до тога ићи ће тамо. Резерви имамо доста и није време за панику, али морамо да водимо рачуна. Не можемо све да испразнимо, јер ће доћи до неравнотеже у снабдевању – рекао је Вучић.
Председник је рекао и да проблема може да буде са керозином, без кога авиони не могу да лете.
– Американци су дали рок за промену власничке структуре до фебруара, али нам онемогућавају да користимо Јанаф. Хрвати нису хтели да чекају ни секунд и да ризикују било шта већ су прекинули доток нафте преко Јанафа – рекао је Вучић.
Министар финансија Синиша Мали истакао је да Србија једноставно нема избора када је реч о ситуацији са Нафтном индустријом Србије.
– Нама ситуација са НИС-ом угрожава све – раст, кредитни рејтинг… Ова ситуација угрожава перспективу, долазак нових инвеститора. Ја знам да председник Србије Александар Вучић зна то, али без обзира на његове моралне обзире, морамо да размишљамо о себи. Вучић је у последњих неколико месеци радио све како су наши пријатељи рекли да се ради, и у свему смо их подржали, али то није имало резултата – рекао је Мали.
Подвукао је да је Русија у Србији, када је у случају НИС, већ 17 година.
– Нису се удостојили и понудили да решење траже заједно са нама. Ми морамо да размишљамо о себи, крајњи тренутак је дошао – навео је Мали.
Колике су оперативне резерве Нафтне индустрије Србије?
Председник Вучић рекао је да оперативне резерве Нафтне индустрије Србије садрже 7.200 тона бензина, 33.000 тона дизела, 3.800 тона керозина, док како је истакао Војска Србије има 15.000 тона тако да за авионе нико не би требало да брине.
Истакао је да ван онога што су оперативне резерве постоји 50.340 тона бензина, 92.654 тоне дизела, 8.128 тона течног нафтног гаса, 20.000 тона керозина, 84.000 тона сирове нафте и додао да у обавезним робним резервама држава има 19.145 тона бензина, 188.000 тона дизела и више од 68.000 тона мазута, као и ЕПС плус око 60.000.
Вучић је замолио да градови Врбас, Јагодина, Београд почну да плаћају рачуне топланама и да се не играју тиме, како је рекао, „да ово држи ова партија, ово држи она партија, држава у држави“.
Директору Србијагаса Душану Бајатовићу наложио је да се због ситуације са гасом уради оно што није урађено у претходних пет година.
РТС