ДО НАРЕДНЕ НЕДЕЉЕ МОРА БИТИ ДОНЕТА ОДЛУКА О НИС-У

Ovaj vikend i dva praznična dana za mnoge su mini-odmor koji provode u turističkim centrima, a epidemiolozi upozoravaju da ukoliko se ne budu poštovale sve mere predostrožnosti posle svega možemo imati novo povećanje broja inficiranih koranavirusom. Kapaciteti u najvećim zimskim turističkim centrima su popunjeni, tako je i na Zlatiboru gde boravi oko 30.000 gostiju. Reporter […]

