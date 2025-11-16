ЈЕДНА ОСОБА НАСТРАДАЛА, ЧЕТИРИ ПОВРЕЂЕНЕ У УДЕСУ У ОВЧАР БАЊИ

Данас око поднева у Овчарско-кабларској клисури догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно страдала, док је четворо повређено.
– У саобраћајном удесу који се догодио у Овчар Бањи на Ургентно-пријемно одељење примљене су четири особе. Мајка старости 43 године и њена седмогодишња ћерка примљене су у јединицу Интензивне неге са констатованим тешким телесним повредама екстремитета. Отац старости 44 године са серијском фактуром ребара примљен је на одељење Опште хирургије. Девојчица старости три године са констатованим лаким телесним повредама примљена је на одељење Дечије хирургије ради даљег праћења и опсервације – саопштила је др Марија Страњанац.
Због судара два путничка возила, саобраћај на тој деоници био је обустављен од поднева.