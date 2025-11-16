Hronika

ЈЕДНА ОСОБА НАСТРАДАЛА, ЧЕТИРИ ПОВРЕЂЕНЕ У УДЕСУ У ОВЧАР БАЊИ

Данас око поднева у Овчарско-кабларској клисури догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно страдала, док је четворо повређено.

– У саобраћајном удесу који се догодио у Овчар Бањи на Ургентно-пријемно одељење примљене су четири особе. Мајка старости 43 године и њена седмогодишња ћерка примљене су у јединицу Интензивне неге са констатованим тешким телесним повредама екстремитета. Отац старости 44 године са серијском фактуром ребара примљен је на одељење Опште хирургије. Девојчица старости три године са констатованим лаким телесним повредама примљена је на одељење Дечије хирургије ради даљег праћења и опсервације – саопштила је др Марија Страњанац.

Због судара два путничка возила, саобраћај на тој деоници био је обустављен од поднева.

Slične Vesti
POVREĐENI DEČAK HITNO PREBAČEN U BEOGRAD

I. М.

Četrnaestogodišnjak iz Guče, koji je danas oko 10 sati zadobio teške povrede u saobraćajanoj nezgodi koja se dogodila na putu Čačka-Guča, hitno je prebačen u Urgentni centar u Beogradu. Dečak je sa teškim povredama opasnim po život primljen u čačansku Opštu bolnicu, a potom oko 14 časova upućen na lečenje u Beograd u pratnji anesteziološke […]

УХАПШЕН И. Г. (2001), ОСУМЊИЧЕН ЗА ТЕШКО УБИСТВО У КУЛИНОВЦИМА

G. D.

САОПШТЕЊЕ МУП-А, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЧАЧАК Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, брзом и ефикасном  акцијом  ухапсили су  И. Г. (2001) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешко убиство. Он се сумњичи да је ноћас у породичној кући, у насељу Кулиновци у околини Чачка, оштрим предметом нанео повреде педесетседмогодишњем оцу, четрдесетдеветогодишњој мајци и […]
Ухапшен Чачанин због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога

G. D.

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом, ухапсили су И. А. (1982) из Чачка, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Претресом стана и других просторија које осумњичени […]

