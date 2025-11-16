ЈЕДНА ОСОБА НАСТРАДАЛА, ЧЕТИРИ ПОВРЕЂЕНЕ У УДЕСУ У ОВЧАР БАЊИ

Četrnaestogodišnjak iz Guče, koji je danas oko 10 sati zadobio teške povrede u saobraćajanoj nezgodi koja se dogodila na putu Čačka-Guča, hitno je prebačen u Urgentni centar u Beogradu. Dečak je sa teškim povredama opasnim po život primljen u čačansku Opštu bolnicu, a potom oko 14 časova upućen na lečenje u Beograd u pratnji anesteziološke […]

