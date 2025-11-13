ДОЧЕК ИКОНЕ БОГОРОДИЦЕ МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ У ЛУЧАНИМА

У Лучанима, у Храму Светог Саве, у суботу, 15. новембра, биће дочекана чудотворна икона Богородице Млекопитатељнице, коју је Свети Сава донео из Манастира Светог Саве Освећеног код Јерусалима и положио је на иконостас келије Испоснице у Кареји. Овој светињи вековима се поклањају многи верници са молитвом за помоћ у спасењу. Дочек иконе Богородице Млекопитатељнице је у 18 часова у порти лучанског храма. Након дочека, икона ће бити постављена на трон. У недељу, 16. новембра, у 8 часова биће одржана Света литургија, најављено је из Црквене општине Лучани.
Приредила: В. Т.