ДОЧЕК ИКОНЕ БОГОРОДИЦЕ МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ У ЛУЧАНИМА

У Лучанима, у Храму Светог Саве, у суботу, 15. новембра, биће дочекана чудотворна икона Богородице Млекопитатељнице, коју је Свети Сава донео из Манастира Светог Саве Освећеног код Јерусалима и положио је на иконостас келије Испоснице у Кареји. Овој светињи вековима се поклањају многи верници са молитвом за помоћ у спасењу. Дочек иконе Богородице Млекопитатељнице је у 18 часова у порти лучанског храма. Након дочека, икона ће бити постављена на трон. У недељу, 16. новембра, у 8 часова биће одржана Света литургија, најављено је из Црквене општине Лучани.

Приредила: В. Т.

Društvo

U nekoliko ulica kvarovi na vodovodnoj mreži

G. D.

U Ulici Dragoslava Bojića je pukla vodovodna cev, zbog čega je u njoj voda zatvorena.U Ulici Heroja Đurakića i Dunavskoj, kod broja 32, takođe postoji kvar na vodovodnoj mreži.Kvarovi će biti sanirani u toku dana. Moguće je kratkotrajno redukovanje u snabdevanju vodom u pomenutim ulicama dok traju radovi.U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.
Društvo Privreda

DELJENJE ZNANJA

N. R.

PREDAVANJE O TEHNIKAMA ZA POBOLJŠANJE VEB DIZAJNA U STARTAP CENTRU Naučno tehnološki park Čačak, u saradnji sa Kompanijom “Endava”, u prostorijama Startap centra, nedavno je organizovao meetup, na temu “CSS 3D programiranje”, a predavač je bio Aleksandar Vujić. Na ovom predavanju, programer iz “Endave” je prisutne vodio kroz CSS tehnike, uz pomoć kojih se može […]
Društvo

KON: MEDICINSKI DEO NEĆE ODUSTATI OD SVOJIH ZAHTEVA

I. М.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da je Srbija daleko od uvođenja vanrednog stanja, jer je to procedura. „Proaktivno treba raditi, mi smo do sada kasnili oko dve nedelje. Samim tim što nema te operabilnosti da se odmah može reagovati. Mi smo presudili. Medicinski deo je uradio sve što je trebalo. […]

