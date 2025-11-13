Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

 -ДАН ПРИМИРЈА ОБЕЛЕЖЕН У ЧАЧКУ И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

– ВИЈАДУКТ: НЕОПХОДНО ТРАЈНО РЕШЕЊЕ

– Проф. др ИВАН МИЛИЋЕВИЋ о јубилеју ФТН – ПЕТ ДЕЦЕНИЈА СТУБ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И РАЗВОЈА

-Економско оснаживање жена на селу – САВРЕМЕНА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА УРУЧЕНА УДРУЖЕЊИМА

-Пчелари из Републике Српске посетили колеге из Чачка – ВАЖНА СЕЛИДБА КОШНИЦА

-У Лозници изграђена прва ћумурана – НИ ЧАЂАВО НЕ ИЗЛАЗИ ИЗ МОДЕ

-Манастир Јежевица на муралу МИЛАНА ЧАКАЈЦА – СПОЈЕНИ УМЕТНОСТ, АМБИЈЕНТ И ДУХ НАРОДА 

-ЛУЧАНИ: ЗОРАН КАПЛАРЕВИЋ на дедовини у Милатовићима производи воће – УПОРНОСТ, РАД И КВАЛИТЕТ

-БОКС: ЕВРОПСКО ЗЛАТО ЗА САЊУ МИТИЋ

-ШАХ: УСПЕХ БОРЧЕВИХ НАДА

Slične Vesti

ЦВЕЧЕ, КИША, ФОТО: ДУБРАВКА МИЛОШЕВИЋ
Društvo

Ред кише, ред сунца – температура јесења

G. D.

Извор:РТС Ред кише, ред сунца – температура јесења Мало топлије време него јуче. Ујутру температура од 11, током дана до 26 степени. У Београду је слаба киша могућа још ујутру, током дана разведравање. Температура до 24 степена. У среду претежно облачно, местимично са кишом, после подне престанак падавина, а увече и разведравање. Само ће у […]
Društvo

СКОЧИО ПАДОБРАНОМ У 76. ГОДИНИ

Z. Ј.

Падобранским скоком са 1.200 метара на Спортском аеродрому Давидовац код Параћина, Чачанин Љубомир Христов одржао је реч дату некадашњем команданту 63. падобранске бригаде, пуковнику Стојану Јовићу. Тај подвиг извео је у друштву врхунског падобранца мајора Томислава Мачешића Мачка… Обећање дато Стојану Јовићу још 2002. Љубомир Христов Чарли испунио је 19. октобра ове године, када се […]
Aktuelno Društvo

ДА СЕ АГОНИЈА КОНАЧНО ЗАВРШИ

V. Т.

САОПШТЕЊЕ УДРУЖЕЊА МНРО ПОВОДОМ (НЕ)ИЗБОРА ДИРЕКТОРА “ЗРАЧКА” ДА СЕ АГОНИЈА КОНАЧНО ЗАВРШИ Поводом дешавања око избора директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“, по други пут се за месец дана огласило Удружење  за  помоћ  ментално  недовољно  развијеним особама  Чачак (МНРО). Седница Управног одбора МНРО одржана је 28. марта […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.