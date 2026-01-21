зима Фото: Мима Зиндовић
Tемпература од минус 7 до 7 степени

Извор: РТС

У већини места суво, понегде са слабим падавинама. У кошавском подручју појачан источни и југоисточни ветар, у доњем Подунављу са ударима олујне јачине. Највиша дневна температура до 7 степени. У главном граду претежно сунчано и хладно. Температура до 4 степена. Наредних дана постепено топлије.

У Србији ујутру слаб и умерен мраз, а на појединим локалитетима магла и ниска облачност, углавном у Подрињу и у Тимочкој Крајини.

У току дана у већем делу земље мало и умерено облачно време уз сунчане интервале, само ће на југу земље бити претежно облачно, у нижим пределима са локалном појавом слабих краткотрајних падавина на граници кише и снега.

Дуваће слаб и умерен ветар, у кошавском подручју и на планинама повремено јак, јужни и југоисточни, а у доњем Подунављу краткотрајно и са ударима олујне јачине.

Најнижа температура од -9 до -2 степена, а највиша од -1 до 7 степени.

У току ноћи слабе краткотрајне падавине очекују се и у западним и централним деловима Србије, а у области падавина саветује се опрез због поледице.

Биометеоролошка прогноза

Биометеоролошке прилике ће бити мало повољније, али се појачана опрезност саветује срчаним болесницима и особама са осетљивим нервним системом.

Од метеоропатских реакција се могу очекивати несаница, нерасположење и слабија концентрација.

Свим учесницима у саобраћају се саветује појачана опрезност.

У Београду мало до умерено облачно време уз сунчане интервале и уз умерен, повремено јак југоисточни ветар.

Најнижа температура од -7 до -3, а највиша око 4 степена.

Током идућих седам дана очекује се постепено слабљење јутарњих мразева уз пораст дневне температуре.

Падавине ће у већини региона бити слабе, спорадичне и локалне, на граници кише и снега, али се у области падавина, нарочито у вечерњим, ноћним и јутарњим сатима, саветује опрез због поледице.

Више падавина очекује се од 25. јануара на југу и југоистоку Србије.

У Поморављу и Подунављу кошава ће бити најјача за дане викенда, а ветар ће почетком следеће седмице ослабити и бити у скретању на западни и северозападни.

