бебе657
Zdravstvo

ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D. Komentara (0)

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК.

Фото: Архива Ча гласа

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Извор: Ча глас

Slične Vesti
Aktuelno Društvo Grad Zdravstvo

Превентивни прегледи у Општој болници у недељу од 8 до 17 часова

Z. Ј.

У циљу раног откривања болести, Министарство здравља организује превентивне прегледе у здравственим установама широм Србије. У недељу 8. септембра у Општој болници у Чачку одржаће се превентивни прегледи у периоду од 8 до 17 часова. Грађани без здравственог осигурања биће у прилици да обаве превентивне прегледе. – На грудном одељењу обављаће се превентивни преглед плућа. […]
Zdravstvo

После дуже времена ДАН БЕЗ НОВООБОЛЕЛИХ ЧАЧАНА

G. D.

На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованo је 11 пацијенатa. У респираторном центру смештен је један пацијент, нема пацијената на респираторима. У протекла 24 часа отпуштена су три пацијента, док пријема није било.  Од 37 узорака из Чачка позитивних  нема, из Горњег Милановца од 18 узорака позитивно је седам, из Лучана од два узорка позитивних нема […]

бебе 2
Aktuelno Društvo Grad Zdravstvo

ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.