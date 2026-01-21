Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Извор: Ча глас
У циљу раног откривања болести, Министарство здравља организује превентивне прегледе у здравственим установама широм Србије. У недељу 8. септембра у Општој болници у Чачку одржаће се превентивни прегледи у периоду од 8 до 17 часова. Грађани без здравственог осигурања биће у прилици да обаве превентивне прегледе. – На грудном одељењу обављаће се превентивни преглед плућа. […]
На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованo је 11 пацијенатa. У респираторном центру смештен је један пацијент, нема пацијената на респираторима. У протекла 24 часа отпуштена су три пацијента, док пријема није било. Од 37 узорака из Чачка позитивних нема, из Горњег Милановца од 18 узорака позитивно је седам, из Лучана од два узорка позитивних нема […]