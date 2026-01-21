Društvo

REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK OD 22. DO 28. JANUARA

Četvrtak 22. i petak 23. januar

Đeneral – 19:30

Tajni agent – 21:00

Povratak u Sajlent Hil – 19:00

Drugi dnevnik Pauline P. – 17:30

Yugo Florida – 21:30

Avatar: Vatra i pepeo, 3D –  20:00

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 18:00 

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 16:00 

Hajduk u Beogradu – 15:15

Zootropolis 2, Sinh. – 16:45  

Subota  24. i nedelja 25. januar

Đeneral – 19:30

Tajni agent – 21:00

Povratak u Sajlent Hil – 19:00

Drugi dnevnik Pauline P. – 13:30, 17:30

Yugo Florida – 21:30

Avatar: Vatra i pepeo, 3D –  20:00

Šavoglavko i čudovišna družina, Sinh. – 11:30, 14:45  

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 14:00, 18:00  

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:00, 16:00  

Hajduk u Beogradu – 15:15

Zootropolis 2, Sinh. – 12:30, 16:45   

Ponedeljak 26. utorak 27. i sreda 28. januar

Đeneral – 19:30

Tajni agent – 21:00

Povratak u Sajlent Hil – 19:00

Drugi dnevnik Pauline P. – 17:30

Yugo Florida – 21:30

Avatar: Vatra i pepeo, 3D –  20:00

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 18:00 

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 16:00 

Hajduk u Beogradu – 15:15

Zootropolis 2, Sinh. – 16:45  

