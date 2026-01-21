REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK OD 22. DO 28. JANUARA

Četvrtak 22. i petak 23. januar
Đeneral – 19:30
Tajni agent – 21:00
Povratak u Sajlent Hil – 19:00
Drugi dnevnik Pauline P. – 17:30
Yugo Florida – 21:30
Avatar: Vatra i pepeo, 3D – 20:00
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 18:00
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 16:00
Hajduk u Beogradu – 15:15
Zootropolis 2, Sinh. – 16:45
Subota 24. i nedelja 25. januar
Đeneral – 19:30
Tajni agent – 21:00
Povratak u Sajlent Hil – 19:00
Drugi dnevnik Pauline P. – 13:30, 17:30
Yugo Florida – 21:30
Avatar: Vatra i pepeo, 3D – 20:00
Šavoglavko i čudovišna družina, Sinh. – 11:30, 14:45
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 14:00, 18:00
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:00, 16:00
Hajduk u Beogradu – 15:15
Zootropolis 2, Sinh. – 12:30, 16:45
Ponedeljak 26. utorak 27. i sreda 28. januar
Đeneral – 19:30
Tajni agent – 21:00
Povratak u Sajlent Hil – 19:00
Drugi dnevnik Pauline P. – 17:30
Yugo Florida – 21:30
Avatar: Vatra i pepeo, 3D – 20:00
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 18:00
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 16:00
Hajduk u Beogradu – 15:15
Zootropolis 2, Sinh. – 16:45