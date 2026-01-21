МИНИСТАРКA ЖАРИЋ КОВАЧЕВИЋ ПОСЕТИЛА ИВАЊИЦУ

Ивањицу је посетила министарка за бригу о породици и демографију Јелена Жарић Kовачевић, где је са општинским руководством разговарала о кључним питањима из области социјалне заштите, подршке породицама и унапређења локалних услуга. У разговору са три сеоске породице са више деце упознала се са изазовима живота у овом крају.
Током састанка разматрани су изазови са којима се општина суочава, али и могућности додатне подршке кроз републичке конкурсе и пројекте.
Министарка Јелена Жарић Kовачевић оценила је Ивањицу као поузданог партнера Министарства и Владе Србије, истакавши да је ова општина и ранијих година добијала средства за развој услуга социјалне заштите.
„У 2023. и 2024. години издвајања за Ивањицу кретала су се од три до осам милиона динара, управо за ове услуге. Данас смо разговарали о могућности већих издвајања, како бисмо проширили обим помоћи и боље повезали републичке и локалне услуге“, рекла је министарка.
Она је нагласила да ће министарство и убудуће расписивати конкурсе на које ће општина моћи да конкурише са конкретним пројектима, како би се обезбедила додатна средства за најосетљивије категорије становништва.
Председник општине Александар Митровић истакао је да су у фокусу разговора биле теме које су већ дуже време присутне у раду локалне самоуправе – лични пратиоци, подршка породиљама и финансирање услуга социјалне заштите.
„Буџет општине је у овом тренутку на граници издржљивости када је реч о финансирању свих услуга социјалне заштите. Пре више од годину дана повећали смо давања за помоћ породицама од првог до четвртог детета на 12.000 динара, али је јасно да су потребе све веће“, рекао је Митровић.
Посебно је указао на проблем недовољног броја личних пратилаца и ограниченог фонда сати, нагласивши да општина не одређује цену радног сата, већ да се она формира кроз конкурсе и рад удружења која пружају ове услуге.
Једна од важних тема била је и предшколска инфраструктура. Иако су у Ивањици у последњих седам година изграђена два нова вртића, више од сто малишана и даље је на листи чекања.
Једна од важних тема била је и предшколска инфраструктура. Иако су у Ивањици у последњих седам година изграђена два нова вртића, више од сто малишана и даље је на листи чекања. Најављено је да ће се у наредном периоду радити на измени одлука које се тичу похађања вртића, како би се ослободила места за децу којој је боравак у предшколској установи заиста потребан, као и на плановима за проширење постојећих капацитета.
Током боравка у Ивањици, министарка је обишла и три породице у руралним деловима општине. Посетила је породицу Милољуба и Мимозе Оцокољић у селу Лиса, који очекују шесто дете, затим породице Зорана и Јелене Чегањац, као и Љубивоја и Слађане Стевановић у Осоници, које имају по четворо деце и уручила им поклоне. Уверила се о потреби побољшања путне инфраструктуре, изградњу моста у Осоници и трафостанице како би се обезбедио стабилан напон.
У оквиру теренске посете министарка је разговарала и са породицом Станковић из Прилика, која је од Министарства добила субвенцију за куповину прве некретнине.
„Субвенција за куповину прве некретнине, у износу до 20.000 евра, једна је од најтраженијих мера нашег министарства. Намењена је младим породицама са дететом млађим од годину дана и може се користити као учешће за стамбени кредит под повољним условима“, истакла је министарка, додајући да је циљ ових мера да млади остану у својој земљи и овде граде будућност.
Посета Ивањици, како је оценила министарка, још је један пример рада на терену и директног разговора са грађанима, посебно у руралним срединама, како би се државне мере прилагодиле стварним потребама породица.
Ј.С.